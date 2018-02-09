راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخی محکم برای یاوه گویی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید کاظم نورمفیدی، در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه شهرستان گرگان با اشاره به کلمات امیرالمؤمنین(ع) در ابتدا خطبه ۱۸۱ نهجالبلاغه نسبت به معرفی ذات اقدس الهی، اظهار کرد: همانطور که حضرت موسی در کوه طور باخدا سخن گفت پس خداوند متکلم است.
وی تکلم را یکی از نعمتهای بزرگ خداوند دانست و افزود: این نعمتی است که انسانها از آن بهرهمند هستند. اگر تکلم نبود انسان چگونه میتوانست آن چراکه در دل دارد به دیگران منتقل کند.
امامجمعه گرگان بابیان اینکه اینهمه علوم و معارف که در دنیا وجود دارد از طریق تکلم منتشر شده است، افزود: میلیونها کتاب در دنیا در خصوص علوم و معارف سخن دارد که همه آنها از طریق همین تکلم صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: زمانی که انسان میخواهد حرف بزند اعضا مختلف مانند زبان، لب، نفس و صدا در کنار هم قرار میگیرند تا بتواند تکلم کند اما خداوند چون جسم نیست مانند انسان نیازی به ادوات و ابزار ندارد.
نورمفیدی با اشاره به اینکه چون شناخت انسان شناخت کامل نیست نمیتواند خدا را توصیف کند، اظهار کرد: عقل بشر نمیتواند ملائکه را توصیف کند و اینزمانی اتفاق خواهد افتاد که مرگ به سراغ انسان میآید و چشم انسان از این دنیا بسته میشود و در آن عالم انسان میتواند ملائکه را ببیند.
وی افزود: خداوند متعال در میان موجودات عالم انسان را طوری آفریده و استعدادی در آن قرار داده است که به ملائکه میفرمایید همه باید در مقابل این موجود سجده کنند.
امامجمعه گرگان در خطبه دوم گفت: بعد از ۴۰ یا ۵۰ سال اکنون رئیسجمهور فرانسه برای نخستین بار به ایران میخواهد سفر کند که هنوز هدف این سفر مشخص نیست.
وی افزود: بعد از پیمانشکنی آمریکا نسبت به تعهد جهانی در مورد برجام، ترامپ اعلام کرد ما پایبند به این مسئله نیستم و ایران از توان دفاعی خود و حضور در منطقه و تأثیرگذاری خود باید دست بردارد.
آیتالله نورمفیدی اظهار کرد: با حرفهایی که رئیسجمهور فرانسه زد معلوم است که در این سفر میخواهد حرفهای ترامپ را پیگیری کند که چند مورد را بهعنوان پیششرط و یا پیشنهاد مطرح کرده است که اگر پیششرط باشد که باید مشتی بردهانش کوبانده شود.
وی تصریح کرد: دیدار با مقام معظم رهبری، مذاکره ایران در مورد ساخت موشک و توان دفاعی و تشکیل میز مذاکره بین ایران، آمریکا و عربستان در مورد مسائل منطقه یمن و مسائل دیگر، از موضوعاتی بود که رئیسجمهور فرانسه پیشنهاد داده است.
امامجمعه گرگان گفت: دیدار با رهبر معظم انقلاب باید خود ایشان تصمیم بگیرند اما در مورد دو موضوع دیگر، رئیسجمهور ما اخیراً قاطع و محکم در مورد آن پاسخ دادند.
وی در خصوص توان موشکی، افزود: کدام کشور برای توان دفاعی خود از دیگران اجازه میگیرد، این حقبین المللی هر کشوری است که بنیه دفاعی خود را تقویت کند.
آیتالله نورمفیدی اظهار کرد: همانطور که رئیسجمهور اعلام کرده است ما با تمام قدرت در هر جای که لازم باشد از توان دفاعی خود استفاده خواهیم کرد و اگر رئیسجمهور فرانسه برای این موضوع میخواهد به ایران بیاید بهتر است که نیاید چراکه جواب آن توسط مسئولان مربوطه و در رأس آن توسط رهبر معظم انقلاب دادهشده است.
وی تصریح کرد: امروز اگر ایران در برخی از کشورها حضور پیدا میکند این به خاطر آن است که دولت کشورهای مربوطه میخواهد و ایران به جهت دفاع از مظلوم حضور پیدا میکند چراکه این جزو آرمانهای انقلاب محسوب میشود.
۲۲بهمن فرصتی است تا پاسخی محکم بریاوه گویی ها دشمن داده شود
امامجمعه گرگان گفت: اگرچه مشکلاتی در داخل کشور وجود دارد اما ۲۲ بهمن فرصتی است تا ملت ما پاسخی به همه این حرفها دهند.
وی با اشاره به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن مهمترین حرکت انقلابی است که با توان ملت انجام میشود، افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن یک وظیفه شرعی است که با انجام آن میتوان از دین، ناموس، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد.
