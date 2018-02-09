بقاء لیبرالیسم در گرفتن فرصت تفکر از جوامع بشری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: زمانهای که در آن زندگی میکنیم دوره بسیار استثنائی است چرا که مکاتب و عقاید گوناگون براساس امیال انسانها شکل گرفته است.
نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی و امام جمعه شهرستان بیرجند بیان کرد: تجربه ثابت کرده است که این گروهها و مکاتب ساخته شده به وسیله انسانها به بن بست میرسد و نمیتوانند انسانها را به سعادت و رستگاری برسانند.
عبادی ادامه داد: نمونه این مکاتب سوسیالیست و کمونیست است که در حوزه نظری و عملی بسیار ادعا داشت اما چون نظریات خلاف عقل و ضرورت های زندگی اجتماعی مطرح میکرد، کارش به بردهداری دولتی رسید.
وی افزود: در نیمکره غربی نیز لیبرالها استبداد محض را در قالب دموکراسیهای دروغین به مردم ارائه کرده و از آن به تمدن بشری تعبیر میکنند.
نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی گفت: لیبرال دموکراسی از هیچ جنایتی برای گسترس سلطه خود در جهان فروگذار نکرده و این مکتب نیز به آخر تاریخ خود نزدیک شده است.
عبادی بیان کرد: لیبرال دموکراسی برای اینکه بر افتضاحات و جنایات خود سرپوش بگذارد، فرصت فکر کردن را از جوامع بشری گرفته و آنان را مشغول لهو و لعب و مسائل حاشیهای چون نزاعهای قومی و مذهبی کرده است.
وی با اشاره به اینکه بقاء لیبرالیسم در این است که جوامع فرصت فکر و اندیشه نداشته باشند، ادامه داد: نتیجه لهو و لعب و سرگرمیهای غیر اخلاقی تنهایی انسان امروز و رسیدن او به پوچی و هیچی شده است.
امام جمعه بیرجند افزود: در این میان انسان برای رسیدن به سعادت و رستگاری راهی جز تمسک به مکتب انبیاء ندارد و انقلاب اسلامی ایران نیز در این مسیر گام برداشته است.
عبادی گفت: از این جهت است که میگوییم ما اگر در پای شجره انقلاب استقامت کنیم خداوند برکات خود را برما نازل میکند.
وی اظهار کرد: مردم با ایمان ایران در چهل سال گذشته در برابر انواع توطئهها ایستادند و در ۲۲ بهمن امسال نیز جلوه دیگری از ایمان خود را به نمایش میگذارند.
نماینده ولیفقیه در خراسانجنوبی با اشاره به اینکه بسیاری از واژهها معانی بسیار خوبی دارند ولی عدهای از این واژهها در جایی استفاده میکنند که با معنای اصلی آن تفاوت بسیار زیادی دارد، بیان کرد: به عنوان نمونه مجاهدین معنی بسیار خوبی دارد ولی منافقین آن را برای خود برداشتند.
عبادی یادآور شد: از این جهت وقتی گروهی نامی را برای خود بر میگزیند باید بررسی کنیم چقدر این نام با برنامههای آنان مطابقت دارد.
نظر شما