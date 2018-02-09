به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در پی اقدام غیرحرفه ای میزبان بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ چانگ کره جنوبی در عدم ارائه هدایای اسپانسر بازیها به ورزشکاران اعزامی ایران با توجیه «تحریمهای سازمان ملل»، کمیته ملی المپیک در اقدامی عاجل و فوری با هماهنگی وزارت ورزش با تاکید بر موضع عزت مدارانه و حفظ شان وجایگاه نمایندگان اعزامی ایران پیگیری های خود برای برخورد با این اقدام مغایر با آرمانها و ارزشهای المپیک را آغاز نمود.

در همین خصوص ارسال نامه اعتراضی به سفارت کره در ایران، ستاد برگزاری بازیها و کمیته بین المللی المپیک و درخواست توضیح‌ در دستور کار قرار گرفت.

ظهر امروز عوامل بوجود آورنده این اتفاق با ارسال نامه های جداگانه ضمن عذرخواهی رسمی خواستار تشکیل نشستی دوستانه برای دلجویی از اعضای کاروان ورزشی کشورمان که در محل دهکده ورزشکاران بازیهای زمستانی اسکان دارند شدند.

متن نامه IOC و ستاد برگزاری خطاب به صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به شرح زیر می باشد:

«پیرو نامه پیوست از کمیته برگزاری بازیهای پیونگ چانگ ۲۰۱۸، به نمایندگی از کمیته بین المللی المپیک، مراتب تاسف عمیق خود را در خصوص اتفاق تاسف بار مربوط به توزیع تلفن میان ورزشکاران ایرانی ابراز می داریم.

همانطور که در نامه پیوست، به امضای رییس کمیته برگزاری بازیهای زمستانی پیونگ چانگ، بیان شده است، این اتفاق در نتیجه عدم ارتباط صحیح فیمابین تیم های توزیع کننده تلفن پیش آمده است. کاملا ناراحتی و رنجشی که این اتفاق برای ورزشکاران و هیئت شما ایجاد کرده است، را درک می کنیم.

در راستای روح و ارزش های المپیک، صمیمانه از همکاری ارزشمند شما برای حل این موضوع تشکر می نماییم. در این ارتباط، پیشنهاد می نماییم جلسه ای را با شما و ورزشکارانتان در اولین زمان ممکن ترتیب دهیم زیرا تمایل داریم حمایت خود را از ورزشکاران شما نشان دهیم و این واقعه را پشت سر نهیم.

با افتتاحیه بازیهای المپیک زمستانی که دو ساعت دیگر برگزار می شود، قصد داریم نور را بر ورزش بتابانیم و ارزشهای المپیک را جشن بگیریم.

با تشکر فراوان مجدد از بابت همکاری و مساعدت شما در این خصوص، با احترام، پره میرو معاون مدیر کل کمیته بین المللی المپیک».



-همچنین متن نامه دوم خطاب به سید عبدی افتخاری سرپرست کاروان ایران بدین شرح است:

«بدین وسیله مراتب عذرخواهی صادقانه خود را از طرف کمیته برگزاری بازیهای المپیک ۲۰۱۸ پیونگ چانگ از بابت حادثه تاسف بار در خصوص توزیع تلفن بین ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران ابراز می دارم. از بابت این وضعیت که به دلیل عدم ارتباط صحیح فیمابین تیم اجرایی ما بوجود آمد، بسیار متاسفیم.

هدف ما از بازیهای المپیک زمستانی پیونگ چانگ ۲۰۱۸ تمرکز آن بر ورزشکاران و بزرگداشت قدرت جنبش المپیک در اتحاد مردم با یکدیگر می باشد. همچون ورزشکاران همه ملت ها، ورزشکاران ایرانی نیز باید این نسخه خاص تلفن های پیونگ چانگ ۲۰۱۸ را داشته باشند و دریافت نمایند، بویژه به این خاطر که اطلاعات ضروری بر روی این دستگاه ها وجود دارد که از شرکت ورزشکاران شما در این بازیها حمایت می نماید.

ما درک می کنیم که این واقعه برای شما و ورزشکاران شما دغدغه غیرضروری ایجاد نمود. بسیار از حمایت شما و برخورد مثبت شما در حل این موضوع در بهترین شکل ممکن، سپاسگزاری می نماییم. بنابراین با احترام پیشنهاد می نماییم که جلسه ای با ورزشکاران شما و نمایندگان کمیته بین المللی المپیک داشته باشیم تا ورزشکارانتان تلفن ها را دریافت نمایند.

با همکاری ارزشمند شما، امیدواریم این واقعه را پشت سر قرار دهیم و تمرکز را بر بزرگداشت ورزش ها و ورزشکاران شما در مراسم افتتاحیه امشب قرار دهیم.

با تشکر از حمایت و همکاری بی نظیر شما و با آرزوی تجربه ای فوق العاده المپیک در اینجا و در پیونگ چانگ.

با احترام لی، هی-بوم رییس کمیته برگزاری بازیهای آسیایی المپیک زمستانی ۲۰۱۸».