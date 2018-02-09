به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر ایمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فردیس، بابیان اینکه بهترین مردم کسانی هستند که به دیگران کمک کند، اظهار کرد: وقتی مسئولان وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند قطعاً مردم نیز امید بیشتری به زندگی و نظام خواهند داشت.

امام‌جمعه فردیس بابیان اینکه شهرستان ۶۰۰ هزارنفری فردیس بیمارستان ندارد، عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان البرز به‌صورت جدی پیگیر ساخت بیمارستان فردیس است.

وی بابیان اینکه با ساخت بیمارستان دولتی و خصوصی شهرستان فردیس حدوداً ۵۰۰ تخت بیمارستانی در این شهرستان ایجاد می‌شود، تأکید کرد: ساخت بیمارستان از هر موضوعی مهم‌تر است و در این راستا مسئولان مربوطه اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

حجت‌الاسلام ایمانی در بخش دیگری به اهمیت ساخت مصلی در شهرستان فردیس اشاره کرد و گفت: تاکنون برای ساخت مصلی فردیس پنج میلیارد تومان از شورای شهر کرج دریافت شده است و ۲۵۰ میلیون تومان نیز به‌تازگی به تصویب این شورا رسیده که برای ساخت مصلی فردیس پرداخت شود.

کم و کاستی‌های کشور از سوی مردم نیست بلکه از سوی مدیران است وی در بخش دیگری با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن، خاطرنشان کرد: مردم شهرستان فردیس مانند سال‌های گذشته در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه حضور پیدا می‌کنند و با شرکت در راهپیمایی پاسخ دندان‌شکنی به یاوه‌گویی‌های دشمنان می‌دهند.

حجت‌الاسلام ایمانی با اشاره به حضور و مشارکت مردم از ابتدای انقلاب تاکنون، تأکید کرد: کم و کاستی‌های کشور از سوی مردم نیست بلکه از سوی مدیران است.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) که انقلاب ما به جهان صادرشده است، تصریح کرد: انسجام دشمنان جمهوری اسلامی علیه ایران به نفوذ انقلاب در جهان تأکید دارد.

امام‌جمعه فردیس بابیان اینکه دشمنان به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌شود با جنگ سخت کشور ایران را مهار کرد، گفت: اگر ایران با جنگ سخت شکست می‌خورد، دشمنان برای جنگ با سوریه، عراق، لبنان و غیره هزینه نمی‌کردند و مستقیماً به ایران هجوم می‌آوردند.

وی با اشاره به اینکه هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع رزمندگان اسلام تجربه فراموش‌نشدنی را برای دشمنان جمهوری اسلامی رغم زد، به سخنان امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی انفجار نور در دنیا بود و با هشت سال دفاع مقدس نیز این انقلاب به جهان صادر شد.

نباید همه مشکلات را به گردن دولت و به دنبال آن دولت نیز همه تقصیرها را به گردن دیگران بی اندازد حجت‌الاسلام ایمانی بابیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب برای شکست این کشور هزینه‌های فراوانی کرده‌اند، به فتنه اخیر در برخی از شهرهای کشور اشاره کرد و گفت: شیطان بزرگ برای آشوبگری‌های داخلی نیز هزینه کرد اما خود مردم آتش این فتنه را خاموش کردند.

وی مهم‌ترین هدف دشمن را مأیوس کردن مردم از نظام و دولت اعلام کرد و افزود: برای تحقق این هدف مهم بی‌اعتقادی و هرزه‌پویی را در جامعه اسلامی ایران ترویج می‌کنند و در کنار آن در پی تفرقه‌افکنی و چندصدایی در کشور هستند که تنها راه مقابله با دشمنان، همدلی و هم‌صدایی و همچنین مدیریت جهادی در کشور است.

امام‌جمعه فردیس بابیان اینکه کشور جمهوری اسلامی نقاط قوت فراوانی دارد، گفت: نباید همه مشکلات را به گردن دولت و به دنبال آن دولت نیز همه تقصیرها را به گردن دیگران بی اندازد. باید همه مسئولان اشتباهات خود را قبول کنند و در پی رفع کم و کاستی‌ها باشند.

مناطق آزاد کشور به مکان‌های واردات کالای قاچاق تبدیل‌شده‌اند وی با اشاره به لزوم تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها در کشور، خاطرنشان کرد: مناطق آزاد کشور به مکان‌های واردات کالای قاچاق تبدیل‌شده‌اند و باید برای به گردش درآمدن چرخه اقتصادی از ورود کالای قاچاق، جلوگیری کنیم.

حجت‌الاسلام ایمانی بابیان اینکه مشکلات کشور تنها در داخل کشور رفع می‌شوند، گفت: باید نگاه و امیدمان به نخبگان باشد و از طرفی باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی گام برداریم.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه ملت جمهوری اسلامی در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن‌ماه حضوری پرشور خواهند داشت، خاطرنشان کرد: این مردم با مشت‌های درهم‌تنیده دندان‌های دشمنان را خرد می‌کنند. به جهانیان اثبات خواهیم کرد که پای آرمان‌های امام خمینی(ره) و انقلاب ایستاده‌ایم.