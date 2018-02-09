به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه با اشاره به مبحث گناهان کبیره اظهار داشت: در دنیای ماشینی و مدرن و پر زرق و برق امروزی با نهایت تاسف عده کثیری از مسلمانان نسبت به رابطه با خویشان اهتمام ندارند.

وی اضافه کرد: ارتباط با دوستان و رفقا خوب است اما ارتباط با خویشان و اقوام و برادر و خواهران اولی‌تر است و از دستورات دینی است که یا نمی‌دانیم یا به گوشه فراموشی سپرده‌ایم. باید ببینیم اسلام از ما چه می‌خواهد، باید آموزه‌های دینی مد نظر ما باشد و دین را به میدان عمل بیاوریم. قطع رحم به این دلیل که گرفتاری داریم پذیرفته نیست. عمده دلیل قطع رحم اشتغال به امور دنیا و اهمیت ندادن به دستورات دینی است.

امام جمعه عسلویه درخطبه دوم با بیان سخن حضرت امام راحل (ره) گفت: آن حضرت فرمود که رمز بقای انقلاب همان رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می‌داند و نسل‌های آینده هم خواهد فهمید. در رکن اصلی رمز پیروزی انقلاب انگیزه الهی تشکیل حکومت اسلامی و اجتماع ملت با وحدت کلمه است و نیز رکن اصلی و مهم بقای انقلاب، ولایت فقیه و رهبری داهیانه و حکیمانه حضرت امام(ره) و خلف برحق ایشان رهبر معظم انقلاب است.

لزوم رفع آسیب‌ها

هاشمی‌نژاد با اشاره شخصیت رهبری از منظر بزرگان افزود: آیت‌الله سیستانی فرمودند که پشت سر رهبر انقلاب حرکت کنید که امروز آبروی اسلام وابسته به جمهوری اسلامی است و آبروی جمهوری اسلامی وابسته به آبروی رهبرانقلاب امام خامنه ای است. من هرشب برای ایشان دعا می‌کنم. نوه حضرت امام آقای سید علی خمینی هم در مراسم ۱۲ بهمن گفتند از بن دندان معتقدیم که بعداز رحلت امام کسی شایسته‌تر از رهبری نداشتیم که جای امام را پر کند و امروز به وجود رهبری افتخار می‌کنیم.

وی با تبریک ایام دهه فجر به آسیب‌هایی که امروز نظام را تهدید می‌کند اشاره کرد و افزود: امروز یکی از آسیب‌های خطر آفرین که انقلاب را تهدید می‌کند نفوذ در مناصب و مقامات است؛ افراد فرصت‌طلب، دنیا طلب و مادی‌گرا سعی کردند در بدنه نظام نفوذ کنند که این آسیب جدی است و رهبری بارها آن را متذکر شده‌اند.

امام جمعه عسلویه خاطرنشان کرد: آفت دیگر ورود غرب‌زده‌ها و دوتابعیتی‌ها است که در برخی مناصب ورود کرده‌اند که دل به این آب و خاک نبسته‌اند. مردم به این آب وخاک دلبسته‌اند و سپردن امور به مدیران دو تابعیتی معنا ندارد.

وی، فراموشی اصول انقلاب را آفت دیگری دانست و افزود: برخی در شعارها هم به اصول انقلاب پایبند نیستند. اشرافی‌گری نیز یکی ازآفت های نظام است انقلاب ما انقلاب محرومان است. اگر مسئولی اشرافی زندگی کند درد مردم را نمی‌داند. بگو مگوها و دعواهای سیاسی نیز برای انقلاب ضرر دارد. به یکدیگر تهمت زدن و افتراء و حزب‌گرایی هم از آفات نظام است. گروه‌گرایی معنا ندارد، ما فقط حزبی که زیر پرچم انقلاب باشد قبول داریم.

مردم مشکل معیشتی دارند

امام جمعه عسلویه افزود: امروز مردم مشکل معیشتی دارند، جوانان مشکل اشتغال دارند، اینها را حل کنید و دعواهای سیاسی را بگذارید کنار. باید امروز دنبال مسئولی بگردیم که دست پاک باشد و دغدغه خدمت به مردم داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در همین عسلویه بحث اشتغال داریم و مردم برای این مشکل مراجعه می‌کنند، باید اینها گفته شود. آن مسئولی که بی‌خدایی می‌کند و به اسم تعدیل قوم و خویش و نزدیکان خودش را سر کار می‌آورد بی‌تقوایی می‌کند.

هاشمی‌نژاد اضافه کرد: آلودگی این شهرستان کشنده است؛ بارها گفتیم، رهبر انقلاب چقدر بحث اقتصاد مقاومتی کردند و می‌گویند تحریم هستیم. ما چهل سال است تحریم هستیم. اینها راه دارد، خدمات نظام بی‌نظیر است ولی تا حد مطلوب فاصله داریم. در همین شهرستان فقرایی هستند که خانه درست و حسابی ندارند. باید قدردان این مردم بی نظیر درتاریخ انسانیت باشیم. بهترین خدمت به مردم خدمت صادقانه وبی منت به آنان است.

امام جمعه عسلویه با دعوت مردم به حضور باشکوه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن گفت: ۲۲ بهمن روزی تاریخی و ماندگار است. در این روز پوزه استکبار به خاک مالیده شد و روزی است که مردم تو دهنی محکمی به یاوه گویان زدند و چهل سال است که این حضور باشکوه ادامه دارد و پیامش این است ما انقلاب کردیم برای آزادی و استقلال و پای انقلاب و نظاممان ایستاده‌ایم.