كتاب يكي از مهمترين محورهاي توسعه فرهنگي است

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر" محمد علي شعاعي در نخستين روز يازدهمين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران و در مراسم افتتاح كارگاه آموزشي اطلاع رساني كتاب كه صبح امروز در خانه كتاب برگزار شد ، با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه امروز ، اولين روز از جشن كتاب را در خانه كتاب آغاز مي كنيم گفت : آنچه به عنوان نقش اصلي اطلاع رساني درباره كتاب مي توان به آن پرداخت ، ارتباط بين اعضاي مختلف صنعت نشر است كه از اين بابت خانه كتاب ، جايگاه بسيار مناسبي براي شروع اين هفته است.

وي هفته كتاب را هفته اي براي پرداختن به جنبه هاي مختلف مسئله كتاب دانست و افزود : صنعت نشر ما يك صنعت فعال و پويا است ، اما اين پويايي وقتي به واقع عملي مي شود كه بتواند ارتباط بين سه حوزه پديد آ ورندگان ، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان كتاب را برقرار كند و اطلاع رساني كتاب را در محور و قلب اين ارتباط قرار دهد .

معاون امور فرهنگي وزارت ارشاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه صنعت نشر كشور ما در سطح جهان اسلام يكي از صنايع بزرگ به شمار مي آيد گفت : براي اينكه بتوانيم اين پيده نو را به چرخش اندازيم ، نيازمند يك نظام ارتباطات قوي هستيم و اگر اين نظام نقص داشته باشد ، صنعت نشر ما با مشكل روبرو خواهد شد ، از اين بابت بايد سيستم اطلاع رساني و ارتباطي بين اجزاي مختلف برقرار كنيم .

وي در ادامه خواستار برگزاري اين جلسات براي بررسي و مشخص كردن نواقص كاردر اين حوزه شد و اظهار كرد : اگر كتاب را به عنوان يكي از مهمترين محورهاي توسعه فرهنگي ببينيم ، در آن صورت مي توان گفت ، اطلاع رساني وسيله اي براي تعديل و تسهيل آن است .

شعاعي در پايان سخنان خود ، با اظهار اميدواري از اينكه با آغاز دهه دوم هفته كتاب ، سال آينده در چنين روزي ، ارزيابي بهتري را از صنعت نشر كشورمان داشته باشيم گفت : كشور ما مي تواند از اين بابت به خود ببالد كه با داشتن نهادهاي اين چنيني و جامعه فعال در بخش خصوصي حركت خوبي را آغاز كرده است و اين جلسات فرصت مناسب تري براي تبادل نظر ، ارتباط و طرح مسائل در حوزه صنعت نشر است .

گفتني است كارگاه اطلاع رساني كتاب به همت خانه كتاب و با هدف ارتقاء دانش اطلاع رساني دست اندركار ان صنعت نشر كتاب در كشور به مدت دو روز در خانه كتاب برگزار مي شود .