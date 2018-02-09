دولت آمریکا دوباره رسما چند ساعت تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا در اوایل روز جمعه (به وقت آمریکا) لایحهای را تصویب کرد که تعطیلی چند ساعته دولت آمریکا که از نیمه شب پنجشنبه، با به اتمام رسیدن تاریخ لایحه بودجه فعلی دولت، آغاز شده بود، به پایان برسد.
این لایحه باید قبل از نیمهشب پنجشنبه به تصویب میرسید تا از تعطیلی دولت جلوگیری شود. نمایندگان سنا این لایحه را در بامداد جمعه به تصویب رساندند و سپس مجلس نمایندگان با نتیجه ۱۸۶-۲۴۰ رای آن را به تصویب رساندند. این لایحه تا ۲۳ مارچ بودجه دولت را تامین میکند و همچنین محدودیت هزینهکردهای دولت را در دو سال اینده افزایش میدهد. این لایحه پس از تصویب به رییسجمهور ترامپ ارسال شد تا با امضای خود آن را به قانون تبدیل کند.
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