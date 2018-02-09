به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های امروز نماز جمعه دلوار ضمن تبریک ایام دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب و دعوت از مردم جهت حضور در راهپیمایی حماسی یوم الله ۲۲بهمن ماه اظهار داشت: ما هر سال در چنین مناسبت‌هایی شاهد خط و نشان کشیدن‌های دشمنان اسلام و استکبار جهانی علیه ملت ایران و نظام اسلامی هستیم.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی با توجه به توطئه‌ و خط نشان دشمنان انقلاب علیه ملت و نظام اسلامی، جامعه اسلامی ما به وحدت ملی و حرکت در مسیر انسجام و اتحاد بیش از گذشته نیازمند است.

امام جمعه دلوار بیان کرد: ۲۲ بهمن یک روز ملی و جشن ملی است و متعلق به فرد فرد ملت ایران است و متعلق به گروه یا جناح خاصی نیست لذا هیچ جناح و طیفی خاصی هم حق ندارد این جشن ملی و مذهبی را به نفع خودش مصادره کند.

وی خاطرنشان کرد: لذا آحاد ملت باید یکبار دیگر همان وحدت و برادری سال ۵۷ را به منصه ظهور بگذارند، چرا که این انسجام و برادری موجب حفظ منافع ملی و تقویت امنیت خواهد شد.

زاهددوست ادامه داد: ملت ما با گذشت ۳۹ سال از پیروزی انقلاب اسلامی بدون ترس و توجه به توطئه‌ها و تحریم‌ها و تهدیدهای دشمنان یکبار دیگر به صحنه می آیند و فریاد می زنند که ما از آرمان‌های انقلاب و شهیدان کوتاه نخواهیم آمد. مردم با حضور باشکوه خود به سران استکبار می‌گویند که هیچ گزینه‌ای برایشان ترس‌آور نیست.

وی بیان کرد: در حال حاضر دشمنان با انواع تهدیدها و تحریم‌ها و فشارهای مضاعفی که وارد می‌کنند، قصد ناامید کردن مردم را دارند و این‌که حضورشان کم‌رنگ شود.

امام جمعه دلوار افزود: استکبار جهانی با به‌وجودآوردن فشارهای جدید ازجمله ایجاد اغتشاشات ماه گذشته و تشدید تحریم های بعد از برجام، درصدد جدایی مردم از انقلاب اسلامی است، حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن می‌تواند همه برنامه‌های آن‌ها را نقش بر آب کند.

وی گفت: این‌که آمریکا مثل عراق و افغانستان به ایران حمله نکرد برای این است که در ایران ملت متحد و یکپارچه پای نظام ایستاده اند و یک صدای واحد از ملت ایران بلند می‌شود و آن صدا هم الله اکبر است.

زاهددوست اضافه کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن می‌تواند همه توطئه‌های دشمنان را خنثی کند. دشمنان می‌بینند که با وجود همه تهدیدها و خط و نشان کشیدن‌ها، ملت ایران مصمم تر و راسخ تر پای انقلاب و آرمان های امام راحل و پشت سر رهبری ایستاده‌اند.

وی ادامه داد: در ماه گذشته شما دیدید به بهانه تجمعات معدود در برخی از شهرها، دشمنان انقلاب و ایران عزیز با سوء‌استفاده از فرصت پیش آمده درصدد ضربه زدن به انقلاب و نظام اسلامی بودند ،ولی غافل از این‌که مردم فهیم و با بصیرت وقتی از سوء نیت بدخواهان مطلع شدند ،صف خود را را از افراد فریب خورده جدا کردند و با یک حضور گسترده خود در راهپیمایی‌های پرشکوه در اقصی نقاط کشور، بار دیگر مشت کوبنده ای به دهان دشمنان و بدخواهان زدند..

امام جمعه دلوار گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی پاسخ دندان‌شکنی به اظهارات و اقدامات اخیر مقامات استکبار جهانی و دشمنان انقلاب اسلامی است.

وی افزود: اگرچه این تحرکات برای ملت ایران تازگی ندارد اما حضور ما در ۲۲ بهمن می‌تواند پیامی باشد برای این اینکه این کشورها بدانند که با همه این تهدیدها و حرکات، عددی نیستند که بتوانند ملت ایران را به زانو دربیاورند.

زاهددوست تصریح کرد: همان‌گونه که امام سجاد علیه السلام فرموده‌اند: خداوند، دشمنان ما را از افراد احمق قرار داده است؛ دشمنان انقلاب نیز طی چند روز گذشته دست به حرکات و تهدیدهایی زدند که این امر انسجام و اتحاد ملت را مستحکم تر کرده است لذا حضرت آقا فرمودند که به حول و قوه‌ی الهی ٢٢ بهمن امسال از آن ٢٢ بهمن‌های تماشایی خواهد بود.

وی با اشاره به دستاوردهایی انقلاب اسلامی بیان کرد: ایران اسلامی هم‌اکنون در بسیاری از عرصه‌های علمی به‌ویژه در زمینه های طب، انرژی هسته‌ای، نانو تکنولوژی، بیو تکنولوژی، سلول‌های بنیادی و دیگر فناوری‌های نوین صاحب رتبه‌های برتر جهانی است. ایران اسلامی امروز رتبه نخست تولید علم را در منطقه خاورمیانه به خود اختصاص داده است.



امام جمعه دلوار ادامه داد: تعداد مراکز آموزش عالی کشور از ۲۲۳ مرکز در قبل از انقلاب، امروز به بیش از ۲۵۰۰ مرکز رسیده است، یعنی حدوداً دوازده برابر شده است. امروزه آمار دانشجویان در مجموعه دانشگاه‌های ایران به حدود ۳ میلیون و سیصد هزار نفر رسیده است که در مقایسه با قبل از انقلاب ۲۷ برابر شده است.

وی گفت: هم‌اکنون ۸۵ درصد زنان ایرانی باسواد هستند، درحالی که نرخ باسوادی زنان قبل از انقلاب اسلامی کمتر از ۳۰ درصد بوده است. به رغم تحریم‌ها و فشار شدید آمریکا در مسئله هسته‌ای، اما به فضل الهی جمهوری اسلامی با تکیه به توان دستان دانشمندان داخلی توانست چرخه سوخت هسته‌ای را به‌صورت چشمگیری افزایش دهد و موجب شگفتی دنیا شود.

زاهددوست اظهار داشت: امروز بحمدالله در رابطه با چرخه سوخت هسته‌ای هفتمین کشور در دنیا هستیم که ازاین تکنولوژی برخوردار است و در زمینه غنی‌سازی نیز در رتبه ۵ یا ۶ دنیا قرار داریم.

وی با اشاره به موضع قاطع رئیس جمهور در مراسم افتتاح مراکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس ادامه داد: موضع قدرتمند و عزتمندانه رئیس جمهور محترم در مراسم افتتاح مراکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در برابر استکبار ستودنی و قابل تقدیر است.

زاهددوست تصریح کرد: برای توانمندی دفاعی‌ کشور نیاز به مذاکره با هیچ کسی و توافق با هیچ قدرتی نداریم و هر نوع سلاحی آنچه برای دفاع از این کشور،نیاز داشته باشیم در چارچوب فتاوای رهبری‌مان تهیه خواهیم کرد.

وی افزود: این سخنان رئیس‌جمهور پاسخ به گستاخی فرانسوی‌ها بود که در اقدامی وقیحانه مذاکره درباره برنامه موشکی و مسائل منطقه‌ای ایران را به‌عنوان پیش شروط اصلی سفر رئیس‌جمهور این کشور به ایران اعلام کرده بودند که با واکنش صریح و به‌موقع رئیس‌جمهور کشورمان پاسخ خود را گرفتند.

دسیسه‌های دشمن پایانی ندارد

حجت‌الاسلام عبدالرسول حمادی در خطبه‌های امروز نماز جمعه شبانکاره اظهار داشت: در قرآن کریم اقسام فتنه نام برده شده است، که پدیدآورنده آن خود خدا است، که به مقتضای آفرینش بشر در رابطه با تکلیف و تعدیل اراده، انسان را به عواملی چون همسر و فرزند و مال می آزماید.

امام جمعه شبانکاره اضافه کرد: خداوند تفاوت در بندگان را بوجود آورد تا اغنیاء را بیازماید، که کدام غنی و ثروتمند از احکام خدا تبعیت می کند و به واجب و مستحب دینش عمل می کند. چه کسی اهل خیر است و چه کسی با مالش به دنبال شر و گناه و نافرمانی خداست.

وی ادامه داد: این یک بخش از امتحانات و ابتلائات است که خداوند برای غربالگری بندگانش قرار داده. بخش دوم از فتنه ها، فتنه هایی است که پدید آورنده آن بشر باشد، مانند: کیش های باطل و بدعت‌های ضلال و مذاهب انحرافی که در دنیا فراوان اند.

حمادی بیان کرد: از امام هادی(ع) سؤال شد که آقا فتنه چیست؟ فرمود: فتنه چیزی است که چون روی آورد ایجاد شبهه کند و چون پایان پذیرد، شناخته شود. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: از سه چیز بر امتم بیمناکم: گمراهی در عقاید پس از شناخت راه هدایت و فتنه های فریبنده و هوس ها و شهوات که مردم به آن دچار می شوند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد شبهه کردن امروز بیداد می کند، افزود: آیا سؤال کرده اید بعضی ها که اهل مسجد بودند، چرا به مسجد نمی روند، بجای رفتن به مجلس سوگواری امام حسین(ع) در خانه پای تلویزیون می نشینند، بجای تقید به حلال خوری به حرام خوری روی آورده اند. همین دروغ پراکنی‌ها، ایجاد شبهه در اذهان، دین را وارونه جلوه دادن، مقامات معنوی و فضل و کمال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه هدی(ع) و علماء و مراجع را تقلیل دادن و پایین کشیدن.

امام جمعه شبانکاره ادامه داد: اینها در افکار مردم تأثیر منفی دارد. رواج افکار ضاله و اهل بدعت، مردم را به خدای خودشان بدگمان می کند، فریب در دین مردم را با یکدیگر دشمن می کند. این دستور امیر المؤمنین(ع) است.

حمادی با تبریک سالروز یوم الله ۲۲ بهمن سرآغاز حکومت الله بر زمین و پیروزی بزرگ ملت ایران و به بار نشستن خون شهیدان گفت: از همه مردم، اقشار مختلف دعوت می کنم روز ۲۲ بهمن در مراسم راهپیمائی حضور فعال و حماسی داشته باشید.

وی اضافه کرد: رهبر بیدار و فرزانه ما امام خامنه ای حفظه الله در دیدار دیروز با همافران فرمودند« انقلاب اسلامی یک موجود زنده است، اینهائی که خیال می کنند انقلاب یک جرقه بود، زده شد و تمام شد، از شناخت حقیقت انقلاب دورند، نخیر، انقلاب یک حقیقت زنده است. یک موجود زنده است که تولد دارد، رشد دارد، قوام دارد و عمر طولانی دارد.». «انقلابیونی که ایمانِ به انقلاب، دل آنها را انباشته است، امروز مستقرتر، ایستاده‌تر، آگاه‌تر و بصیرترند در پیمودن راه خود و در درنظر گرفتن پایان کار خود و آن هدفی که دنبالش هستند».

وی تصریح کرد: فرمایشات رهبری معظم انقلاب پایه‌اش شناخت از این ملت و مطالعه ۳۹ سال حضور شما مردم در صحنه های گوناگون است. امسال هم شما مردم با اظهار وفاداری به اسلام و رهبری ولایت فقیه و دفاع از آرمانهای انقلاب چنان سیلی به دشمن خواهید زد که بدانند ایران و ایرانی هرگز تسلیم مستکبران نخواهد شد.

حمادی ادامه داد: بیست و یکم بهمن ۵۷ روز شکسته شدن حکومت نظامی است. شب بیست و یکم دولت بختیار عبور و مرور مردم را در شهر ها ممنوع اعلام کرد و نظامیان رژیم پهلوی در خیابانها مستقر شده بودند. آنها با اعلام منع عبور و مرور و حکومت نظامی قصد ربودن امام و بمباران مدرسه علوی محل استقرار امام و شورای انقلاب و انقلابیون را داشتند، که اگر درایت امام نبود معلوم نبود انقلاب چه سرنوشتی پیدا می کند.

وی گفت: امام قدس سره الشریف طی اعلامیه ای از مردم خواستند به خیابانها بریزند. مردم هم بدون اعتنا به نظامیان رژیم به صحنه آمدند و خیابانها را ترک نکردند و در مقابل دولت شاهنشاهی ایستادند، چون این تصمیم در اتاق فکر و برنامه ریزی ژنرال های آمریکایی که در تهران مستقر بودند گرفته شده بود، مردم با اطاعت از رهنمود های ولی امر و مرجع تقلید خودشان که هدایت گر انقلاب بود، خیابان ها را سنگر بندی کردند و تا صبح با نظامیان جنگیدند و مستشاران آمریکایی چون مقاومت ملت ایران را دیدند همان شبانه از کشور گریختند. جوان ها تاب مقاومت را از دشمن گرفتند و کمر رژیم پهلوی شکست و دیوار های امنیتی که آمریکا برای حفظ سلطنت پهلوی به وجود آورده بود فرو ریخت و امام و یارانش پیروز شدند.

امام جمعه شبانکاره افزود: آمریکا ۳۹ سال است از آن سیلی امام می نالد. آن خفت و خواری که آن آمریکا دید، همه دنیا هنوز به رخش می کشند. برای همین است که دور ایستاده و پارس می کند. پس از آن در طبس، در جنگ تحمیلی، در سوریه، در لبنان و یمن از مدافعان حرم و شن های روان و حزب الله و جوانان انقلابی زخم های بسیاری تحمل کرده. انتظاری نیست که به ما روی خوش نشان دهد. دشمن، دشمن است و ما دشمنی آمریکا و دیگر اذناب آنها و مستکبران را به نسل های بعد سینه به سینه باز خواهیم گفت و نخواهیم گذاشت آنها به کشور ما بازگردند.

وی گفت: هشداری به مردم عزیزمان است که توجه کنند در تماشای شبکه های ماهواره ای اعتقاد آنها متزلزل نشود. بعضی از این شبکه ها در انگلستان برنامه اجرا می کنند و از طرف دولت انگلیس حمایت می شوند. برنامه آنها این است که با سوءاستفاده از نام اهلبیت(ع) و حضرت اباعبدالله(ع) و نفوذ در مسایل اعتقادی اختلافات مذهبی را دامن بزنند.

حمادی اضافه کرد: ملت رشید ایران همیشه در مبارزه با استعمارگران بوده و از افتخارات مردم استان، مردم دشتی و دشتستان و تنگستان با فتاوی و رهنمود های روحانیت اصیل ایران و سرداری چون رئیس علی دلواری با اشغالگری انگلیس در اشغال جزیره خارگ، هجوم به شهر بوشهر و پیاده کردن نیروی نظامی و جدا کردن جزیره بحرین جنگیده اند.

وی بیان کرد: اینکه مقام معظم رهبری فرمودند از اسلام انگلیسی و آمریکایی بر حذز باشید علتش این است که اینها افرادی را پیدا کرده اند، لباس روحانیت تن آنها کرده اند، که در اعتقادات ما رخنه کنند و ما را از مسیر اسلام ناب محمدی صلی الله و علیه و آله دور کنند.

امام جمعه شبانکاره خاطرنشان کرد: ما برای استقلال کشور جوان ها دادیم تا دست استعمارگران را کوتاه کردیم. البته بعضی ها هم گناه ندارند، بی سوادی، فقر فرهنگی، عدم بصیرت باعث آلت دست شدن آنها است. شنیدم افرادی می آیند برای این شبکه ها کمک های مالی و وجوهات مردم را جمع می کنند و این افراد هم افتخار می کنند به این ها کمک کرده اند.

وی افزود: هر که برای امام حسین(ع) سینه زد که دنبالش نمی افتند. آیا نمی دانید آنها که دنبال معاویه رفتند و علی(ع) را کشتند، ناحق بودند. تا معاویه قرآن ها را بر سر نیزه کرد یک عده گفتند ما پیرو قرآنیم. علی(ع) نمی خواهیم. و آن چه نباید می‌شد شد. علی ابن ابیطالب(ع) قرآن ناطق، مفسر قرآن، برگزیده پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود:« أنا مدینة العلم و علی بابها» و بعد که علی(ع) در محراب مسجد کوفه به شهادت رسید.

حمادی افزود: اینقدر علیه علی(ع) و اولادش تبلیغ کرده بودند که مردم تعجب کردند. علی(ع) و شهادت در محراب مسجد. مگر علی نماز هم می خواند؟ و بعد هم حادثه کربلا را رقم زدند. هرگونه کمک به این شبکه ها و ارسال وجوهات گناه و خیانت به اسلام و کمک به استعمار پیر انگلیس است. وظیفه شما مؤمنین بیدار کردن این افراد است و گناهکار است کسی که حق را نگوید.