عزت و استقلال کشور مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به فرا رسیدن ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ضمن تبریک به مناسبت این ایام به تشریح ویژگی های انقلاب اسلامی ایران و تفاوت آن با دیگر انقلاب ها پرداخت.

وی بیان کرد: انقلاب ما یک انقلاب اسلامی و بر محور دین استوار بود و حرکت مردم و امام راحل حرکتی خدایی بود بنابراین لطف و عنایت خداوند متعال همواره همراه این انقلاب بوده است.

ناصری با بیان اینکه امام خمینی (ره) حرکت انقلابی خود را بر پایه رسیدگی به مستضعفان و اقشار ضعیف جامعه پایه گذاری کرد، افزود: انقلاب امام خمینی (ره) تنها یک انقلاب سیاسی نبود بلکه یک انقلاب دینی، اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی بود.

امام جمعه یزد خاطرنشان کرد: امام راحل حتی در دوران تبعید نیز به فکر رسیدگی به مشکلات مردم بود و حتی در حوزه سیاسی نیز اجازه توهین بی دلیل به هیچ شخصی را نمی داد زیرا هداف ایشان از انقلاب، نجات دادن مردم از ظلم و فساد و رساندن آنها به سعات و نجات بود.

وی همچنین به تشریح ظلم و فساد درباریان پرداخت و عنوان کرد: ایران در آن زمان به منطقه ای امن برای مستکبران تبدیل شده بود و وابستگی بسیار شدیدی نیز به قدرتهای بزرگ آن زمان داشت و نبوغ، خلاقیت، پیشرفت و عزت نفس در کشور معنایی نداشت..

ناصری اظهار داشت: اما امروز می بینیم که شرایط تغییر کرده و در بخش های مختلف علمی، نظامی، پزشکی و ... با پیشرفت های بسیار خوبی مواجه هستیم و جوانان ما توانسته اند با بهره مندی از خلاقیت و تلاش خود، کشور را در بسیاری از بخش ها به شرایطی برسانند که شاید در دوران قبل از انقلاب محال می نمود.

وی تاکید کرد: امروز دشمنان در تلاشند که از پیشرفت انقلاب جلوگیری کنند و برای رسیدن به این هدف خود از هیچ دسیسه ای دریغ نمی کنند و لازم است که در چنین شرایشطی مردم و مسئولان نسبت به این دسایس آگاه باشند.