به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر محسن زاده در خطبههای نماز جمعه این هفته نظرآباد، ضمن تبریک ایامالله دهه فجر، اظهار کرد: ملت ایران با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمنماه پاسخ دندانشکنی به یاوهگوییهای دشمنان اسلامی میدهند.
امامجمعه نظرآباد بابیان اینکه آینده کشور جمهوری اسلامی روشن است، تأکید کرد: این آینده درخشان متعلق به اسلام و انقلاب اسلامی است.
وی بابیان اینکه مردم با مشارکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن با اهداف انقلاب و آرمانهای امام خمینی (ره) تجدید بیعت میکنند، عنوان کرد: مردم با حضور خود به دشمنان نشان میدهند که هیچ گزینهای ملت ایران ترسآور نخواهد بود. ملت ایران مقابل موضعگیریهای دشمنان ایستادگی میکنند.
امامجمعه نظرآباد بابیان اینکه دشمن با فشار و افزایش تحریمها میخواهد بر ایران مسلط شود، گفت: ملت ایران با تمام سختیها باز به درصحنه حضور پیدا میکنند و نقشههای دشمنان را نقش بر آب میکنند. مردم اعلام میکنند که پای اهداف انقلاب ایستادهاند و انقلاب را دوست دارند.
وی حضور جوانان و نوجوانان در راهپیمایی ۲۲ بهمن را مهم اعلام کرد و افزود: جوانان و نوجوانان سرمایهها و صاحبان اصلی انقلاب هستند. آنها نیز با حضور خود در راهپیمایی به دشمنان نشان میدهند که مردم ایران آینده خود را خودشان میسازند و احتیاجی به کشورهای غربی ندارند.
حجتالاسلام محسن زاده با اشاره به اینکه دشمنان با ماهوارههایشان حتی تعداد شرکتکنندگان در راهپیمایی ۲۲ بهمن را رصد میکنند، خاطرنشان کرد: این مهم بر لزوم حضور پرشور همه مردم در این راهپیمایی تأکید دارد.
وی با اشاره به فتنه اخیر در برخی از شهرهای کشور، تصریح کرد: دشمن پسازاین فتنه امید دارد که حضور مردم در این راهپیمایی پرشور نباشد اما نمیداند که تا زمانی که رهبری دانا و مردمی آگاه در این کشور وجود دارد، هیچکس نمیتواند علیه کشور جمهوری اسلامی اقدامی کند.
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