برخورد با موتور سواران متخلف مطالبه شهروندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ناجا گفت: شهروندان مکرر در مکرر می گویند که از دست برخی موتورسواران به ستوه آمده اند. در چارچوب درخواست شهروندان، پلیس برابر قانون مبادرت به برخورد با موتور سوارانی می کند که ضمن نداشتن مدارک و صلاحیت لازم و عدم رعایت قوانین، اقدام به رفتارهای پرخطر می کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در برخی موارد، نظیر همین مورد، نه تنها موتورسوار به درخواست قانونی تمکین نمی کند بلکه با رفتارهای خود موجب سلب آرامش مردم و چندین فقره شکایت مردمی می شود و درحین اعمال قانون با غوغاگری و رفتارهای نمایشی در صدد مظلوم نمایی بر می آید.

سعید منتظرالمهدی ادامه داد: طبیعی است رفتار ماموران باید درچارچوب ضوابط و برابر قانون باشد و هرگونه تخطی از آن مستلزم پاسخگویی و پیگیری مسئولان مربوطه است. دراین مورد نیز حتما نحوه برخورد ماموران مورد بررسی و قضاوت قرار خواهد گرفت. لیکن چنانچه هرکسی در مواجه با اعمال قانون بخواهد چنین رفتارهایی را از خود نشان دهد یا اینکه مانند چندی پیش موتور خود را آتش بزند و از دست قانون رهاشود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و نظم و انضباط اجتماعی دچار مشکل می شود.

سخنگوی ناجا بیان کرد: یادمان باشد درهیچ کجای دنیا در مقابل پلیس مقاومت نمی شود و در واقع این یک امر اجتماعی است که همه شهروندان می بایست به آن احترام بگذاریم و اجازه ندهیم دیگران نیز دربرابر پلیس مقاومت کنند. مجدداً اعلام می شود سامانه های نظارتی پلیس همچون سامانه ۱۹۷ پلیس درتمام ایام آماده دریافت شکایات و نظرات و انتقادات عزیزان است.