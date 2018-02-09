ناراحتی آشکار دو نماینده ورزشکار مرد ایران در مراسم افتتاحیه

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان اسکی ایران با پرچمداری سمانه بیرامی باهر در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی ۲۰۱۸ رژه رفت. همانطور که پیش بینی می شد انتخاب دشوار پرچمدار این کاروان تا حدی حساس شده بود که تیم سرپرستی نیم ساعت قبل از آغاز مراسم افتتاحیه پرچمدار کاروان ایران را معرفی کرد.

در حالی که در کاروان اعزامی ایران سید ستار صید دارنده نقره بازیهای آسیایی و رکورددار سه دوره حضور در المپیک و همچنین محمد کیادربندسری پرافتخارترین اسکی باز آلپاین ایران و دارنده برنز بازیهای آسیایی با دو تجربه حضور در المپیک وجود داشتند، سرپرست کاروان ایران سمانه بیرامی بانوی شایسته اسکی صحرانوردی که برای اولین بار در المپیک شرکت کرده را به عنوان پرچمدار ایران معرفی کرد.

دو نماینده مرد ایران اگرچه در مراسم افتتاحیه حضور پیدا کردند اما در تمام مسیر رژه خوشحالی نکردند و در انتهای کاروان قدم برداشتند. به نظر می رسد ناراحتی آشکار آنها بی ارتباط با انتخاب پرچمدار کاروان ایران نباشد.