  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۳

انجام مقدمات تمدید قرارداد کارلوس کی‌روش با تیم ملی ایران

انجام مقدمات تمدید قرارداد کارلوس کی‌روش با تیم ملی ایران

رئیس دپارتمان تیم‌های ملی از انجام کارهای مقدماتی برای تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی خراطی گفت: خوشبختانه سرمربی تیم ملی و رییس فدراسیون فوتبال ارتباط بسیار خوبی دارند و شرایط، خوب و مطلوب است. بسیاری از حملات و دشمنی‌ بعضی افراد هم به دلیل همین تعامل مناسب است. ما به دنبال آن هستیم که قرارداد سرمربی تیم ملی را تمدید کنیم که مقدمات آن هم با دستور رئیس فدراسیون در حال انجام است.

رئیس دپارتمان تیم های ملی ادامه داد: به دلیل همین تعامل، حمایت و برنامه‌ریزی، تیم ملی به صورت قاطع، محکم، با اختلاف و بدون شکست و برای دومین بار متوالی به جام جهانی صعود کرد.

خراطی با اشاره به راه سخت پیش رو گفت: خواست عمومی هواداران فوتبال در ایران این است که فدراسیون فوتبال و بخصوص رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی، بدون توجه به حملات و شایعات، انرژی خود را در راه برنامه‌ریزی‌های قبلی برای تقویت تیم ملی در راه دشوار پیش رو صرف کنند چون همه اهالی فوتبال آرزو دارند تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه بازی‌هایی آبرومند ارائه کند.

کد مطلب 4223657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها