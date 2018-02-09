رکابزنان پیشکسوت ایران ۲ مدال طلا و ۲ نقره گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دومین روز از رقابتهای دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در میانمار، رکابزنان پیشکسوت کشورمان در ماده تایم تریل انفرادی به رقابت با حریفان خود پرداختند.

در ماده تایم تریل انفرادی هفتمین دوره از مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی پیشکسوتان آسیا، چهار نماینده کشورمان پا به رکاب شدند.

در رده سنی ۵۰ سال به بالا، بیژن امیرآخوری صاحب گردن آویز طلا شد. در رده سنی ۴۵ تا ۴۹ سال امید اسفندیاری بر سکوی قهرمانی ایستاد و نشان طلا را از آن خود کرد.

شمس الله مظاهری نیز مدال نقره گرفت. در رده سنی ۴۰ تا ۴۴ سال سید مهدی میرباقری صاحب گردن آویز نقره شد. وحید دهقان زاده در همین رده سنی پنجم شد.

در رده سنی ۳۵ تا ۳۹ سال نیز محمد مهدی حضوری عنوان پنجم را کسب کرد.

فردا شنبه ۲۱ بهمن ماه رکابزنان ایران در ماده تایم تریل انفرادی بزرگسالان مسافت ۴۲ کیلومتر و استقامت جاده مردان مسافت ۱۰۳ کیلومتر مسابقه خواهند داد.

سی و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان، بیست و چهارمین دوره مسابقات در رده سنی جوانان و هفتمین دوره رقابتهای پیشکسوتان آسیا از ۱۹ تا ۲۳ بهمن ماه در میانمار برگزار می شود.