به گزارش حبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی از ساعت ۱۴:۳۰ امروز جمعه به وقت ایران در استادیوم المپیک پیونگ چانگ آغاز شد. در این مراسم نمایندگان ۹۳ کشور شرکت کننده رژه رفتند و برنامه های فرهنگی و ورزشی متنوعی اجرا شد.

یکی از نکات جالب مراسم افتتاحیه، رژه ورزشکاران دو کشور کره جنوبی و کره شمالی با هم بود. همچنین نمایندگان روسیه زیر پرچم کمیته بین المللی المپیک رژه رفتند.

توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در مراسم افتتاحیه این رقابتها ضمن قدردانی از کره جنوبی برای این میزبانی خطاب به ورزشکاران گفت: حالا نوبت شماست. شما به ما الهام می کنید که در صلح زندگی کنیم.

کاروان چهار نفره اسکی ایران نیز با پرچم داری سمانه بیرامی باهر در این مراسم رژه رفت. باهر که نخستین حضور خود در المپیک زمستانی را تجربه می کرد در مراسم رژه اشک شوق ریخت.

در پایان مراسم افتتاحیه با روشن شدن مشعل توسط سونا کیم قهرمان اسکیت روی یخ کره جنوبی، المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی رسما آغاز شد.