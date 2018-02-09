همه کادر تیم سپاهان برای رسیدن به خودباوری باید تغییر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده شامگاه جمعه، پس از تساوی سپاهان در برابر نفت تهران از هواداران تیمش تشکر کرد و اظهار داشت: باید به هواداران خداقوت گفت که از ابتدا تا انتهای بازی تیم را حمایت کردند و ما باید قدر این هواداران را بدانیم.

وی از برتری سپاهان نسبت به هفته‌های پیش افزود: ما در این بازی تمام مسیر های که ممکن بود به گل برسد کنترل کردیم و موقعیت های زیادی را نیز ایجاد کردیم ولی متاسفانه نتوانستیم استفاده کنیم.

سرمربی سپاهان از نیاز سپاهان به تغییر فکری گفت و ادامه داد: باید اعتماد به نفس بازیکنان را بالا ببریم تا به روندی که حق سپاهان است برسیم. البته همه باید از نظر طرز تفکر تغییر کنیم ولی بازیکنان ویژه‌تر به این معنی که بدانند در چه جایگاه و شرایطی هستند.

وی درباره تیم نفت گفت: نفت آگاهانه آمده بود تا با دفاع در برابر سپاهان و استفاده از ضد حملات و ضربات ایستگاهی به گل برسد و به همین دلیل با ۴ و در برخی مواقع با ۶ مدافع بازی می کرد.

ابراهیم‌زاده با اشاره به فشاری که روی سپاهان است افزود: ما باید گرفتگی که در بچه‎ها مشاهده می‌شود و آن استرس و فشار را از خود دور کنیم و در همین راستا از مشاوره‌های یک روانشناس بهره‌ می‌گیریم. از طرفی تا بازی با مشکی‌پوشان دو هفته بازی نداریم و باید از این فرصت در جهت بهبود تیم استفاده کنیم.

وی پیرامون اشتباهات فردی بازیکنان ادامه داد: همه تیم های مقابل سپاهان بازی دارند به قصد دفاع و استفاده از اشتباهات بازیکنان می‌آیند و این هشداری است برای ما که اشتباهات را به حداقل برسانیم و درا ین باره نیز تلاش کردیم و در این بازی اشتباهات کمتری نسبت به قبل داشتیم.

سرمربی سپاهان از اضافه شدن یک مهاجم به سپاهان خبر داد و گفت: باشگاه تصور می‌کرد که نیم فصل را در اختیار دارد ولی در مجموع از نظر قانونی می‌توان در طول فصل چند بازیکن فیفایی به تیم اضافه کرد و ما نیز در نظر داریم یک مهاجم اضافه کنیم و در همین راستا بازیکنانی را نیز در نظر گرفته‌ایم تا چه پیش آید.