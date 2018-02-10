توسعه استان باایجاد صنایع تبدیلی/مردم درانتظار تحقق وعده های نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن قریب به ۲۵ درصد از ظرفیت نفت و گاز کشور یکی از استان های نفت خیز کشور محسوب می شود.

دو شهرستان گچساران و بهمئی از جمله مناطق نفت خیز در این استان هستند که به رغم دارا بودن این منبع عظیم هنوز در محرومیت به سر می برند.

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در این استان قرار دارد و تاسیسات این شرکت در استان های خوزستان، بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفته است.

این شرکت یکی از شرکت های مهم فرعی تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که با تولید متوسط ۷۴۰ هزار بشکه نفت در روز، سهم عمده ای در تامین درآمدهای اقتصادی کشور دارد.

همچنین در راستای توسعه نفتی استان، ایجاد پتروشیمی در شهرستان های گچساران، دهدشت و بویراحمد انجام شده است و برنامه ریزی هایی برای بهره مندی از صنایع تبدیلی در این استان محقق خواهد شد.

روز پنجشنبه هفته گذشته وزیر نفت با حضور در استان، علاوه بر بازدید از روند کار پتروشیمی دهدشت و گچساران در شورای اداری مرکز استان حضور یافت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در شورای اداری استان که با حضور وزیر نفت در یاسوج برگزار شد، گفت: ظرفیت های مختلفی در استان وجود دارد که با توسعه زیرساخت ها هدفگذاری لازم برای رشد حوزه های مختلف آن انجام می شود.

علی محمد احمدی افزود: طبیعت استان بکر و دست نخورده است و اهتمام ویژه مسئولان در راستای توسعه این بخش نیز ضروری است.

احمدی از هدفگذاری وزارت نفت برای احداث مجموعه گردشگری در محدوده ۹۰ هکتاری پارک جنگلی یاسوج خبر داد و بیان کرد: اقدامات لازم در این حوزه انجام خواهد شد.

وی افزود: گردشگری استان نیاز به حمایت دارد و توجه ویژه دولت در این بخش ضروری است.

احمدی گفت: استان در حوزه صنعت در مرحله خیز قرار دارد و حمایت از واحد های تولیدی و استفاده از ظرفیت های مختلف آن مورد تاکید است.

احمدی به مشکلات برخی از واحد های صنعتی در حوزه بدهی انرژی اشاره کرد و ابراز داشت: برنامه ریزی مناسب برای رفع مشکلات این واحد ها ضروری است.

استاندار انرژی، آب، خاک و کشاورزی را از مهمترین ظرفیت های استان دانست و بر جذب سرمایه گذاری و توسعه این بخش ها تاکید کرد.

در ادامه شورای اداری استان، نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی گفت: میزان بهره برداری کشور از میدان مشترک نفتی پارس جنوبی افزایش پیدا کرده است که این مهم نشان از تلاش های انجام گرفته در حوزه انرژی است.

غلام محمد زارعی افرود: ‌استان ظرفیت های مختلفی در حوزه نفت و گاز دارد که میدان گازی مختار با تغییر اولویت از مهمترین این میدان ها محسوب می شود و استان می تواند به عنوان کریدور انرژی معرفی شود.

زارعی وجود میدان نفتی در مرکزیت استان را پتانسیلی خوب برای بهره برداری در حوزه نفتی دانست و اظهار کرد: با توجه به توپوگرافی شهرستان های بویراحمد و دنا و سردسیر بودن منطقه حمایت از پروژه های گازرسانی ضروری است.

وی افزود: در برخی از مناطق اقدامات مناسبی برای بهره مندی جامعه هدف از نعمت گاز انجام شده است.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دهستان زیلایی با جمعیتی بالغ بر ۱۸ هزار نفر نیازمند توجه ویژه در حوزه گازرسانی است و مطالعات گازرسانی به این منطقه در دست اقدام است.

وی افزود: با مطالعات انجام شده امکان تامین گاز این دهستان از استان چهار محال و بختیاری که هم مرز با استان است وجود دارد.

در ادامه این نشست نماینده شهرستان های گچساران و باشت در مجلس گفت: با پیگیری های انجام شده در حوزه پرداخت هزینه انرژی مناطق گرمسیری، در راستای عوارضی که به برق اضاف می شود، تنها ۸ درصد قیمت برق مصرفی توسط مشترکین پرداخت خواهد شد و این موضوع ظرفیت خوبی محسوب می شود.

غلامرضا تاجگردون با تاکید بر لزوم اشتغالزایی در بخش های مختلف جامعه، افزود: جمع قابل توجهی از فرزندان شهید و ایثارگران نیز دچار مشکلات اشتغالی هستند که رفع مشکل آنها نیز لازم است.

در ادامه این نشست نماینده کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده در مجلس شورای اسلامی گفت: گازرسانی به مناطق فاقد گاز در این شهرستان ها ضروری است.

عدل هاشمی پور افزود: در رابطه با فیش های برق در مناطق هدف، فیش های نجومی صادر می شود که بکارگیری یارانه برای حوزه انرژی این مناطق از قطع برق مشترکین جلوگیری می کند و این موضوع نگاه ویژه متولیان را طلب می کند.

هاشمی پور با اشاره به پروژه های ارتباط جاده ای، اظهار کرد: در محور سرفاریاب تصادفات متععدی رخ می دهد و عبور خطوط لوله در منطقه پیرزال و همچنین پل های با عرض کم مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

هاشمی پور گفت: ‌یک میدان انرژی که در حوزه بهمئی بود، به مناطق نفت خیز واگذار شده است که در صورت مستقر شدن دکل در این میدان می توان با استقرار هر دکل، ۱۵۰ نفر اشتغالزایی را محقق کرد.

وی افزود: در حوزه راهسازی نیز موضوع قیر به یک معضل تبدیل شده است و بخش عمده ای از پروژه ها نیمه تمام مانده است.

در پایان این نشست، وزیر نفت گفت: هدفگذاری برای ایجاد چندین پتروشیمی در کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است که این مهم می تواند تحول بزرگی در استان ایجاد کند.

بیژن زنگنه افزود: این استان نفت خیز است و با بررسی های انجام گرفته، کهگیلویه و بویراحمد در حال ورود به تحولی بزرگ است.

زنگنه با بیان اینکه هدفگذاری برای تامین خوراک پتروشیمی های استان انجام می شود، تصریح کرد: پرهیز از خام فروشی و ایجاد صنایع تبدیلی مورد تاکید است.

زنگنه با ابراز امیدواری نسبت به آینده استان، خاطرنشان کرد: کهگیلویه و بویراحمد قطب پتروشیمی کشور می شود.

زنگنه گفت: توسعه زیرساخت های انرژی با در نظر گرفتن وضعیت زیست محیطی ضروری است.

وزیر نفت تحول جدی در وضعیت حقوقی و معیشت کارکنان قراردادی مدت موقت این وزارتخانه را از جمله هدفگذاری ها برای تحقق تا اردیبهشت ماه سال ۹۷ دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت های فراوان نفتی را در دل خود جای داده است و با توجه به محرومیت های محسوس این استان، انتظار می رود با توسعه زیرساخت ها، اقدامات لازم برای اشتغال زایی فرزندان این استان انجام شود، تا مردمان این دیار از دوردست شاهد روشنایی مشعل های نفتی نباشند و در گرداندن چرخ صنعت و اقتصاد کشور بیش از پیش سهیم باشند.