ستاد بحران پاکدشت تشکیل شد

هادی تمهیدی شامگاه جمعه و پس از وقوع زلزله ۳.۶ ریشتری در «شریف آباد» با حضور در فرمانداری پاکدشت، در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل ستاد مدیریت بحران این شهرستان خبر داد و افزود: زلزله در ۱۵ کیلومتری شهر «شریف آباد» رخ داد و در شهر پاکدشت نیز احساس شد.

وی افزود: نیروهای امدادی و دستگاه های عضو مدیریت بحران شهرستان به منظور مقابله با حوادث احتمالی در آماده باش هستند و به بخشداران و دهیاران نیز اعلام شده که بررسی های لازم را برای تعیین خسارت احتمالی انجام دهند.

بر اساس این گزارش، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر راس ساعت ۲۱:۰۸ شامگاه جمعه «شریف آباد» از توابع پاکدشت در جنوب شرق استان تهران را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران عمق کانون این زمین لرزه در ۱۳ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

بنا به اعلام مسئولان، تاکنون این زمین لرزه خسارت جانی و مالی نداشته است.

کانون زلزله در ۱۵ کیلومتری شریف آباد، ۱۵ کیلومتری شهر پاکدشت و ۱۸ کیلومتری شهر پیشوا در جنوب شرق استان تهران قرار داشته است.

شهر شریف‌آباد در جاده تهران به گرمسار و پس از شهر پاکدشت و در فاصله ۳۵ کیلومتری تهران قرار دارد.