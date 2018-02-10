۱۰ درصد ادارات بیرجند گواهی ایمنی دارند/خطری بزرگ بیخ گوش شهر

علی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سنوات اخیر ۹۰ درصد ادارات کل خراسان‌جنوبی و ادارات شهرستان بیرجند به لحاظ ایمنی مورد بازدید کارشناسان سازمان قرار گرفته است.

مدیر عامل سازمان آتشنشانی بیرجند بیان کرد: در این بازدیدها مواردی که زمینه ساز ایجاد خطر هستند را هشدار داده و از آنان خواسته‌ایم نسبت به رفع نقص اقدام کنند.

حسینی ادامه داد: اما متأسفانه تنها ۱۰ درصد از این ادارات نسبت به رفع نقص اقدام کرده و گواهی ایمنی را دریافت کرده‌اند.

خطر بزرگ بیخ گوش شهر

وی با اشاره به اینکه ادارات را از نظر ایمنی می‌توان به ادارات پر خطر و کم خطر تقسیم‌بندی کرد، افزود: به عنوان مثال انبار شرکت نفت که در حاشیه مهر شهر وجود دارد بسیار پر خطر است.

مدیر عامل سازمان آتشنشانی بیرجند گفت: ادارات و مکان‌های پرخطر از جمله انبار شرکت نفت باید از نظر ایمنی به گونه‌ای باشد که اگر حریقی صورت گرفت حدأقل تا زمان رسیدن نیروها به محل حادثه، آتش به سایر مکان‌ها سرایت نکند.

حسینی اظهار کرد: ادارات دولتی و مکان‌های عمومی باید حدأقل‌های ایمنی چون سیستم اعلام حریق و اطفاء حریق را داشته باشند.

مدیر عامل سازمان آتشنشانی بیرجند با اشاره به آتش‌سوزی سالن آمفی تئاتر علامه فرزان بیرجند در روز جمعه ۲۰ بهمن ماه بیان کرد: امیدواریم این حادثه هشداری باشد تا بحث ایمنی در ادارات دولتی جدی گرفته شود.

حسینی یادآور شد: ما آماده همکاری با ادارات و سازمان‌هایی که تاکنون رفع نقص نکرده و می‌خواهند نسبت به ایمن سازی محیط اداری خود اقدام کنند، هستیم.