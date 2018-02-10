ابوالفضل عباسچیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سال ۱۳۸۶ تا پایان آبان سال جاری تاکنون ۶۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری خارجی در استان زنجان مصوب و ثبتشده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان گفت: این میزان سرمایهگذاریها شامل سرمایهگذاری که در استان زنجان تحت پوشش قانون حمایت از قانون سرمایهگذاری خارجی قرار گرفتند و بهعنوان سرمایهگذار خارجی ثبت شدند.
عباسچیان تأکید کرد: شناسایی و بازاریابی فرصتهای سرمایهگذاری و معرفی ظرفیتها و توانمندیهای استان، اقدامات مرتبط با بهبود محیط کسبوکار، صدور مجوز، نظارت بر طرحهای سرمایهگذاری و ارتقای دانش فنی از فعالیتهای مرکز سرمایهگذاری است.
وی افزود: معرفی اولویتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف استان، شناسایی و تهیه مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی فرصتهای سرمایهگذاری، بهروزرسانی اطلاعات مربوط به توانمندیها و مزیتهای رقابتی استان و حضور سرمایهگذاران در نشست با هیئتهای سرمایهگذاری از دیگر اقدامات صورت گرفته در مرکز سرمایهگذاری است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان با بیان اینکه مرکز خدمات سرمایهگذاری طی سال برنامههای مختلفی را اجرامیکند، ابراز کرد: وظایف محوله به مرکز سرمایهگذاری در بخشهای قبل از اخذ مجوز سرمایهگذاری، بعد از اخذ مجوز سرمایهگذاری و امور محتوایی عملیاتی است.
عباسچیان افزود: خوشبختانه طی دولت تدبیر و امید سرمایهگذاری خارجی در استان زنجان روند مطلوبی داشته است.
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