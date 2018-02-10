تربیت قرآنی نیاز اصلی جامعه/لزوم توجه به ظرفیت های قرآنی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی شامگاه جمعه در همایش تجلیل از فعالان قرآنی شهرستان بیجار که در مجتمع امیرنظام گروسی برگزار شد، ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب ایران مسیری برحق است که باید تمامی دستاوردهای آن حفظ و پاسداری شود.

وی اظهار داشت: حقانیت راه امام راحل و آرمان‌های انقلاب اکنون بر همگان آشکار و اثبات شده است و ما موظف هستیم بر اساس وظیفه دینی و شرعی خود از آرمان‌های انقلاب و امام پاسداری کرده و ادامه دهنده راه انقلاب باشیم.

وی با اشاره به اقتدار روز افزون انقلاب اسلامی ایران در جهان، افزود: انقلاب ایران اسلامی مستمر، بالنده و رو به رشد است و اکنون به عنوان الگویی برای تمامی مردم آزادیخواه جهان معرفی شده است.

وی تاکید کرد: وظیفه امروز ما حفظ انقلاب و سوق‌دادن آن به حرکت صحیح همیشگی است و در همین راستا مشارکت و همراهی مردم در این عرصه بسیار مهم از اهمیت ویژه و دوچندانی برخوردار است.

حجت الاسلام کرمی در بخش دیگری از سخنان خود قرآن را بزرگترین محور اتحاد مسلمانان در جهان دانست و عنوان کرد: قرآن کریم بزرگترین مرجع برای حل اختلافات تمامی گروه‌ها و طیف‌ها است.

وی به اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: اگر جامعه و زندگی ما قرآنی باشد هیچ اختلافی در جامعه نخواهد بود و وحدت و همدلی سراسر جامعه را فرا خواهد گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان به اهمیت رفع آسیب های اجتماعی اشاره کرد وافزود: اگر امروز جامعه دچار آسیب‌های اجتماعی فراوان است تماما ناشی از دوری از قرآن و معارف ارزشمند کلام الهی است.

وی با بیان اینکه توسعه و تقویت فعالیت های قرآنی یکی از برنامه های اصلی تبلیغات اسلامی کردستان است، افزود: کردستان ظرفیت های بالای در زمینه فعالیت های قرآنی دارد و به همین دلیل باید از تمامی این ظرفیت ها به خوبی بهره برداری شود.

حجت الاسلام کرمی توسعه و تقویت خانه های قرآن شهری و روستایی و همچنین حمایت از فعالان این عرصه را ضروری دانست و گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان به سهم خود در این زمینه سرمایه گذاری کرده است و انتظار می رود که سایر سازمان ها و نهادهای مسئول نیز به این بخش توجهی ویژه داشته باشند.