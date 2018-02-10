قرار گرفتن در ترکیب نهایی تیم ملی نیازمند تمرینات مداوم است

کیوان بابان که در مسابقات کاراته قهرمانی کشور موفق به کسب عنوان قهرمانی شده است، در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: مسابقات کاراته که اخیراً در سنندج برگزار شد با دوره های گذشته که در آن ها شرکت کرده بودم، تفاوت داشت.

قهرمان وزن منهای ۸۴ کیلوگرم این مسابقات عنوان کرد: اداره ورزش و جوانان استان، هیات کاراته و اسپانسر این مسابقات تلاش بسیاری در برگزاری هرچه بهتر این مسابقات انجام دادند تا شرکت کنندگان شرایط خوبی را سپری کنند و این چنین نیز شد.

وی گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی در هر رده ای سطح بسیار بالایی دارد و اگر مسابقه انتخابی مسابقات آسیایی باشد تمام تیم ها با تمام قوا در رقابت ها حضور می یابند.

بابان با بیان اینکه میزبانی جنبه منفی و مثبتی برای ورزشکاران دارد، گفت: ورزشکاران میزبان شرایط آسوده تری از لحاظ روحی، اسکان و تمرکز خواهند داشت و بازی کردن آنها در شهر خود می تواند موجب حمایت روحی تماشاچیان از ورزشکار میزبان باشد.

این ورزشکار سنندجی اظهار کرد: فشار میزبانی بسیار بالا است و مردم، مسئولان، ورزشکاران و اداره ورزش و جوانان همه از فرد انتظار کسب بهترین نتیجه را دارند اما در هر حال جنبه مثبت میزبانی بیشتر از جنبه منفی آن است.

وی در مورد بازی های آسیایی جاکارتا اندوزی نیز گفت: مسابقات آسیایی یکی از بزرگ ترین رویداد های ورزشی در این قاره است و سهمیه ایران نیز در آن مسابقات تنها چهار وزن است و بنده امیدوارم و تمام تلاش خود را انجام خواهم داد که در ترکیب نهایی تیم ملی قرار بگیرم.

مرد طلایی وزن منهای۸۴ کیلوگرم بخش بزرگسالان مسابقات قهرمانی کشور در سنندج، گفت: تلاش ورزشکار به تنهایی برای قرار گرفتن در ترکیب نهایی تیم ملی برای مسابقات کافی نیست و سیاست ورزشی قویی لازم است تا ورزشکار به این مسابقات اعزام شود.

کیوان بابان کاراته کا سنندجی با شکست تمامی حریفان خود قهرمان وزن مهای ۸۴ کیلوگرم مسابقات کاراته قهرمانی بزرگسالان کشور انتخابی تیم ملی شد.