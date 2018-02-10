ارتش یمن سامانه پاتریوت باک ۳ عربستان را منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک منبع نظامی یمنی از عملیات موفق یگان های موشکی و نیروهای هوایی یمن علیه سامانه پاتریوت باک ۳ عربستان در المخا خبر داد.

منبع مذکور تاکید کرد که یگان های موشکی و نیروی هوایی توانستند در عملیات خود سامانه پاتریوت باک ۳ را با موفقیت منهدم کنند.

عزیز راشد معاون سخنگوی رسمی ارتش یمن نیز در تماس تلفنی با المسیره تاکید کرد که این عملیات هدف مورد نظر را محقق کرده و توانسته است سامانه پیشرفته دفاعی متجاوزان را منهدم کند.

وی افزود: موفقیت ارتش و کمیته هی مردمی در انهدام سامانه پاتریوت باک ۳ در المخا، دستاوردی کم سابقه برای ارتش، کمیته های مردمی و یگان های موشکی یمن است که توانسته اند برتری خود را بر جدیدترین فناوری دفاعی آمریکا ثابت کنند.

سامانه دفاعی آمریکایی باک ۳ از جدیدترین و پیشترفته ترین سامانه های پاتریوت است که توانایی انهدام موشک های بالستیک را دارد.