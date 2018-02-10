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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۳:۴۸

ارتش یمن سامانه پاتریوت باک ۳ عربستان را منهدم کرد

ارتش یمن سامانه پاتریوت باک ۳ عربستان را منهدم کرد

یگان های موشکی و پدافند هوایی ارتش و کمیته ‌های مردمی یمن موفق شدند سامانه دفاعی پاتریوت «باک ۳» عربستان سعودی را در استان المخا منهدم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک منبع نظامی یمنی از عملیات موفق یگان های موشکی و نیروهای هوایی یمن علیه سامانه پاتریوت باک ۳ عربستان در المخا خبر داد.

منبع مذکور تاکید کرد که یگان های موشکی و نیروی هوایی توانستند در عملیات خود سامانه پاتریوت باک ۳ را با موفقیت منهدم کنند.

عزیز راشد معاون سخنگوی رسمی ارتش یمن نیز در تماس تلفنی با المسیره تاکید کرد که این عملیات هدف مورد نظر را محقق کرده و توانسته است سامانه پیشرفته دفاعی متجاوزان را منهدم کند.

وی افزود: موفقیت ارتش و کمیته هی مردمی در انهدام سامانه پاتریوت باک ۳ در المخا، دستاوردی کم سابقه برای ارتش، کمیته های مردمی و یگان های موشکی یمن است که توانسته اند برتری خود را بر جدیدترین فناوری دفاعی آمریکا ثابت کنند.

سامانه دفاعی آمریکایی باک ۳ از جدیدترین و پیشترفته ترین سامانه های پاتریوت است که توانایی انهدام موشک های بالستیک را دارد.

کد مطلب 4223812

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