یادواره شهدای آبروی محله در دوراهک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی امام جمعه دیر جمعه‌شب در این آیین گفت: یکی از ثمرات بزرگ خون شهیدان سرنگونی نظام ستمشاهی و استقرار انقلاب اسلامی است.

امام جمعه دیر با بیان اینکه حضور در محافل شهدا در ایجاد روحیه معنوی جامعه تأثیر گذار است، اظهار داشت: انقلاب و دستاوردهای آن و عزت و استقلال ایران اسلامی به برکت فداکاری و ایثارگری شهدا و صبر خانواده شهداست.

حسینی افزود: برگزاری یادواره شهدا، گامی در راستای پاسداشت ایثارگری و رشادت این دلاورمردان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه محسوب می‌شود.

وی برگزاری یادواره شهدا را تداوم راه شهدا و تلاش برای زنده نگهداشتن یاد و خاطره آنان عنوان کرد و افزود: شهدا وارثان واقعی نظام و انقلاب هستند که از تمام هستی و ثروت خود گذشتند تا درخت تنومند انقلاب شکوهمند اسلامی را استوار و مستحکم نگه دارند.

امام جمعه دیر گفت: روز ۲۲ بهمن مردم سراسر کشور و استان به‌ویژه مردم شهرستان دیر با مشت‌های گره کرده جواب یاوه‌گویی‌های ترامپ و کسانی با آنها هم آوایی کرده و خواب سرنگونی نظام را می ببینند را خواهند داد.

شهیدعلی سلمانی در سال ۱۳۴۶ در خانواده ای مذهبی و معتقد به اهل بیت در شهر دوراهک دیده به جهان گشود. پس ازگذراندن دوران کودکی در دامان پدرومادربه مدرسه رفت .امادورا ن راهنمایی رابه دلیل بضاعت مالی رها کرد و به کار و تلاش مشغول شد. پس از فوت پدرش مسئولیت خانواده بر عهده او بود.

باشروع جنگ تحمیلی با نام نویسی در بسیج دوراهک از اعضای فعال بود و با اجازه مادر راهی جبهه‌های حق علیه باطل شد. با علاقه ای که به اسلام داشت مردم را به شرکت در جبهه فرا می خواندتادر پنجم فرودین سال ۶۴ به شهادت رسید.