فرانسه به تعلیق فروش تسلیحات به ائتلاف ضد یمن تمایل ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، منابع آگاه می گویند که دولت فرانسه به رغم دریافت هشدارهایی مبنی بر اینکه برخی از تسلیحات ارسالی این کشور در جنگ داخلی یمن بکار می روند، هیچگونه گام ملموسی در جهت کاهش یا تعلیق فروش تسلیحات خود به ائتلاف تحت رهبری عربستان برنداشته است.

حکومت عربستان سعودی رهبری ائتلافی را برعهده دارد که در سال ۲۰۱۵ با هدف جنگ با حوثی های یمن- که کنترل بخش اعظمی از شمال یمن و «صنعاء» پایتخت این کشور را در دست دارند- تشکیل شد. تا امروز، بیش از ۱۰ هزار نفر در این جنگ خانمانسوز کشته و بیش از ۳ میلیون تن آواره شده اند.

دولت فرانسه در دوره ریاست جمهوری «امانوئل ماکرون» به خاطر حمایت از جنایات پادشاهی عربستان و نشان دادن چراغ سبز به ریاض برای استفاده از تسلیحات فروخته شده فرانسه در عملیات نظامی این ائتلاف منحوس علیه یمن، از سوی گروههای راستگرا هدف انتقادات تند قرار گرفته است.

یک منبع آگاه اعلام کرد که «این تمایل و اشتیاق وجود دارد که فرانسه اقدامی صورت دهد. [فرانسه] می گوید که در گذشته تحویل برخی محموله های تسلیحاتی را به حالت تعلیق درآورد، اما هیچ نشانه ای دال بر این تعلیق وجود ندارد».

این در حالی است که برخی کشورهای اروپایی روابط نظامی خود با ائتلاف تحت رهبری عربستان را محدود کرده اند. دولت نروژ فروش تسلیحات به امارات متحده عربی را به حالت تعلیق درآورد و آلمان نیز در توافقی برای تشکیل دولت ائتلافی جدید در این کشور، قصد دارد ارسال تسلیحات را برای نیروهایی که بطور مستقیم در جنگ یمن درگیر هستند، متوقف کنند.