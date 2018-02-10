سناتور جمهوریخواه آمریکا خواستار کودتای نظامی در ونزوئلا شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «مارکو روبیو» سناتور جمهوریخواه آمریکا روز جمعه با انتشار چندین پیام توئیتری فتنه جویانه، از نیروهای مسلح ونزوئلا خواست تا علیه «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور این کشور دست به کودتا زنند.

این سناتور ایالت فلوریدا نوشت: «چنانچه نیروهای مسلح ونزوئلا تصمیم بگیرند تا از مردم حمایت کنند و با خلع ید یک دیکتاتور از قدرت، دموکراسی را به این کشور بازگردانند، جهان از آنها حمایت خواهد کرد!»

این پیامهای توئیتری روبیو پس از آن انتشار یافت که «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا پنج شنبه گذشته در سخنانی به حمایت از اجرای یک کودتا در ونزوئلا و همچنین وضع تحریمهای بیشتر از جمله اِعمال ممنوعیت بر صادرات نفت این کشور آمریکای لاتین اشاره کرد.

تیلرسون در سخنرانی خود در دانشگاه ایالتی تگزاس در شهر آستین گفت: «در تاریخ ونزوئلا و کشورهای آمریکای جنوبی، اغلب اوقات در شرایطی که امور به خوبی اداره نمی شوند و رهبری دیگر در خدمت مردم نیست، ارتش یک عامل تغییر است!»

وزیر امور خارجه ونزوئلا نیز در پاسخ به اظهارات مداخله جویانه تیلرسون در پیامی توئیتری نوشت: «دموکراسی حاکم بر ما [ونزوئلا] در برابر فشارهای امپریالیستی تسلیم نمی شود، این دموکراسی از ملتی آزاد فرمانبرداری می کند».

گفتنی است که ونزوئلا قرار است روز ۲۲ آوریل سال جاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار کند که در این انتخابات، نیکلاس مادورو به عنوان نامزد حزب حاکم ونزوئلا- حزب سوسیالیست- رقابت خواهد کرد.