محمدکاظم عراقی در حاشیه بازدید از جشنواره گل ارکیده در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر وضعیت حفظ ذخایر ژنتیکی و گونه‌های گیاهی در ایران را خوب توصیف کرد و گفت: تلاش‌های زیادی درزمینهٔ حفظ منابع و ذخایر گیاهی کشور صورت گرفته و کارهای علمی و پژوهشی مناسبی در خصوص آموزش همگانی و ارتقاء فرهنگ احترام به محیط‌زیست انجام‌شده است.

وی به وجود باغ ملی در تهران و باغ‌های اقماری در دیگر استان‌ها اشاره کرد و افزود: باغ گیاه‌شناسی نوشهر از باغ‌های اقماری باسابقه‌ای است که در شمال احداث‌شده و گونه‌های متنوعی از درختان، درختچه‌ها و گیاهان پوششی و علفی را در خود جای‌داده است.

مدیر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران از برگزاری جشنواره گل‌های ارکیده در نوشهر ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: این جشنواره سبب شد مردم با حضور در باغ گیاه‌شناسی با ذخایر ارزشمند گیاهی باغ گیاه‌شناسی نوشهر بیشتر آشنا شوند.

عراقی باغ‌های گیاه‌شناسی استان‌ها را متناسب با اقلیم حاکم بر آن‌ها دانست و تصریح کرد: آموزش همگانی و ارتباط با مردم برای ارتقاء سطح آشنایی آن‌ها با گونه‌های گیاهی مختلف از وظایف و اهداف باغ‌های گیاه‌شناسی در کشور است.

وی ادامه داد: حضور و آشنایی مردم با باغ‌های گیاه‌شناسی موجب می‌شود آنان از نزدیک با گیاهان کشور آشنا شوند و در حفظ و نگهداری آن کوشا بوده و احساس مسئولیت داشته باشند.

مدیر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران وضعیت باغ گیاه‌شناسی نوشهر را خوب توصیف کرد و افزود: با توجه به کمبود اعتبارات اما باغ گیاه‌شناسی نوشهر خوشبختانه در وضعیت خوبی به سر می‌برد.

عراقی در خصوص اعتبارات نگهداری باغ‌ها یادآور شد: با رایزنی‌های انجام‌شده اعتبارات لازم در حد نگهداری باغ‌ها در نظر گرفته‌شده اما در همه جای جهان باغ‌های گیاه‌شناسی تنها متکی به بودجه‌های دولتی نیستند و مردم و نهادها نیز درزمینهٔ نگهداری این باغ‌ها کمک می‌کنند.

وی به اخذ ورودی در بسیاری از باغ‌های گیاه‌شناسی اشاره کرد و گفت: با اخذ ورودی می‌توان بخشی از هزینه‌های نگهداری باغ‌ها را جبران کرد.

مدیر باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در خاتمه حمایت شهرداری و شوراهای شهر را در حفظ و نگهداری باغ‌های گیاه‌شناسی خواستار شد.