به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فضل الله شیری از اعمال محدودیت‌های ترافیکی طی یوم‌الله ۲۲ بهمن در کرمانشاه خبر داد و گفت: روز ۲۲ بهمن ماه با توجه به مسیر راهپیمایی، در طول خیابان مدرس ومسیرهای منتهی به آن اعم کوچه وخیابانهای شرقی و غربی تا تقاطع بسیج محدودیت تردد وتوقف اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه گفت: در این میان از مسیر تقاطع جوانشیر به سمت تقاطع مدرس، میدان غدیر به چهارراه مدرس، تقاطع آتشنشانی به سمت چهارراه بسیج، تقاطع ۱۷ شهریور به بلوار شهید بهشتی، تقاطع دادگستری به سمت چهار راه بسیج محدودیتهای تردد ممکن است بنا برضرورت بصورت مقطعی اعمال شود.

سرهنگ شیری با اشاره به اینکه در معابر و کوچه های مرتبط با بلوار شهید بهشتی تا مسیر چهار راه بسیج محدودیت تردد اعمال می شود، بیان کرد: البته در مسیرهای با محدودیت تردد، خیابانهای موازی از جمله بنت الهدی به خیابان شهیداشک تلخ، بلوارمصطفی امامی به خیابان کوهساری به عنوان محورهای جایگزین در نظر گرفته شده اند.

این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: از ساعت ۶ صبح فردا پارک خودرو ممنوع است، اما اعمال محدودیت ها از ساعت ۸ صبح آغاز می شود. همچنین خودروهای متوقف شده در مسیرهای راهپیمایی با ممنوعیت و محدودیت تردد به وسیله جرثقیل انتقال داده می شوند.