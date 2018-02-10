نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، هادی طاهرخانی در این باره اظهار داشت : یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، همزمان با ششمین نمایشگاه انبوه سازان از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۷ بهمن ماه به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه ما همه روزه شاهد ظهور مصالح ساختمانی جدید و زیبا در حوزه صنعت ساختمان هستیم، لذا یکی از ارکان اصلی معرفی و بازاریابی این فرآورده ها آشنا نمودن جامعه مهندسی و مردم با آخرین دستاوردهای تکنولوژی در زمینه صنعت ساختمان است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین بیان کرد: در دنیای تجارت نقش تبلیغات و اطلاع رسانی هر روز جایگاهی ویژه تر پیدا می کند و در این راستا نمایشگاه ها یکی از موثرترین و بهترین شیوه های بازاریابی همواره مورد توجه مدیران بوده است.

طاهرخانی یادآور شد: بیش از ۴۵ واحد تولیدی و بازرگانی، آخرین دستاوردها و تولیدات خود در صنایع ساختمان شامل: درب و پنجره، مصالح ساختمانی، طراحی ساختمان، تزئینات ساختمانی، پروژه های انبوه سازی و ... در فضایی به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد.

این مسئول خاطر نشان کرد : ارائه توانمندیهای مشارکت کنندگان، معرفی کالا و خدمات جدید مشارکت کنندگان، سنجش توان رقابتی مشارکت کنندگان، افزایش میزان تبلیغات در سطح عموم، تحقیق بازار و بازاریابی، آشنایی متخصصین و علاقمندان با تکنولوژیهای روز این صنایع از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه است.

وی در پایان افزود : یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان همزمان با ششمین نمایشگاه انبوه سازان در مدت برگزاری از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صدا و سیما برای بازدید متخصصین و عموم مردم دایر خواهد بود.