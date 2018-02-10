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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۴۱

برای نیمسال دوم تحصیلی؛

ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد از ۲۳ بهمن

ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد از ۲۳ بهمن

ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از ۲۳ بهمن ماه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی تمامی رشته های تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۶ دانشگاه در روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه انجام می شود.

عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روزهای تعیین شده به منزله انصراف از ثبت نام است و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

پذیرفته شدگان واحدهای علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، پزشکی تهران، الکترونیکی، سنندج، نجف آباد، تبریز، کرج، قم، قزوین، پرند، بروجرد، شیراز و اراک برای اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام باید به نشانی الکترونیکی این واحدها مراجعه کنند.

کد مطلب 4223837

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    نظرات

    • شرکت دریای طلایی کیش IR ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کمکان کنید سازمان سنجش کلی پول گرفت از ما برای استخدام شرکت دریای طلایی کیش بعدم آگهی را پاک کرد(کلی حق خوری های دیگر هم انجام شده که توسط داوطلبین در سایت ایران استخدام قابل مشاهده است مثل اسفاده جعل

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