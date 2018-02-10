ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد از ۲۳ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی تمامی رشته های تکمیل ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۶ دانشگاه در روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه انجام می شود.

عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روزهای تعیین شده به منزله انصراف از ثبت نام است و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

پذیرفته شدگان واحدهای علوم و تحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، پزشکی تهران، الکترونیکی، سنندج، نجف آباد، تبریز، کرج، قم، قزوین، پرند، بروجرد، شیراز و اراک برای اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام باید به نشانی الکترونیکی این واحدها مراجعه کنند.