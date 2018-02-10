دعوت دانشگاه آزاد برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این پیام آمده است: «انقلاب اسلامی، بی تردید جنبشی عظیم و مردمی در مناسبات سیاسی جهان معاصر بود که ملتی ستمدیده توانست با ندای حق طلبی امام راحل و به تاسی از سیره سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مقابل ظلم و فساد رژیمی وابسته به پا خیزد و ثمره این حرکت بی نظیر، تحقق شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی توطئه های بدخواهان و دشمنان ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی بروز پیدا کرد، اما ایثار، مقاومت و صلابت مردم در راه حفظ کیان کشور به گونه ای بود که ذره ای از خاک میهن را به بیگانگان ندادند و این سند افتخار برای همیشه در تاریخ جاودان خواهد بود.

امروز در حالی به سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک می شویم که ایران اسلامی در سایه هدایت های داهیانه مقام معظم رهبری یکی از امن ترین کشور های منطقه و جهان به شمار می رود و در مسیر تعالی و توسعه متوازن قرار دارد. مسلما این امر با همت، وحدت و همدلی آحاد مردم شریف ایران به ویژه فرهیختگان و جامعه دانشگاهی فراهم شده است.

دانشگاه آزاد اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، از فرهیختگان، اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه دعوت می کند که در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن و این حرکت عظیم مردمی و وحدت بخش پیشقدم باشند تا بار دیگر با مشت های گره کرده فریاد استقلال، آزادی و عظمت ایران اسلامی را به گوش جهانیان برسانند.»