خبرگزاری مهر– گروه استانها: چند سالی می شود که بهار سینمای ایران در شمایل فستیوال فیلم فجر به استان کرمانشاه رسیده و تعدادی از فیلم هایی که در این جشنواره اکران می شود بر روی پرده های نقره ای سینماهای این استان هم نقش می بندد.

امسال هم سینماهای بحران زده کرمانشاه با نمایش ۱۷ فیلم به استقبال این جشنواره ملی رفتند، جشنواره ای که مسئولان با برگزاری آن در استانها به دنبال اجرای عدالت فرهنگی بودند، اما این موضوع فقط ظاهر ماجراست و استقبال کم شهروندان از فیلم هایی که روی پرده می رود چیز دیگری را نشان می دهد.

به هر حال وقتی فیلم های شاخص برای پایتخت نشینان اکران شود و اغلب فیلم هایی که از لحاظ فیلم نامه و محتوی و داستان پردازی در حد یک جشنواره محلی هم نیستند در استانها به نمایش درمی آیند، این استقبال کم توجیه پذیر است.

جدای از فیلم های بی محتوا و صندلی های خالی سالن های سینما در این روزها موضوع دیگر به ناهماهنگی های ایجاد شده در اکران فیلم ها برمی گردد و نارضایتی مردم را به دنبال داشته، سینما دوستانی که برای تماشای فیلم اعلام شده به سینما مراجعه می کنند و روی پرده چیز دیگری می بینند!

اطلاع رسانی ضعیف برگزاری این جشنواره در استان کرمانشاه باعث سردرگمی بسیاری از سینما دوستان شده، به گونه ای لیست اعلامی زمان پخش فیلم ها و حتی بلیط های چاپ شده جشنواره با فیلم های اکران شده هیچ همخوانی ندارد و این موضوع باعث اعتراض بسیاری از مردم شده است.

بی برنامه‌گی تا این حد در برگزاری یک جشنواره ملی قابل قبول نیست

یکی از شهروندانی که برای تماشای فیلم چهارراه استانبول به سینما آزادی کرمانشاه مراجعه کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر به شدت از ناهماهنگی ایجاد شده انتقاد کرد و گفت: ما برای تماشای این فیلم به سینما آمدیم اما فیلم سوءتفاهم اکران شد!

احمدی با بیان اینکه وقتی به این موضوع اعتراض کردیم به ما گفتند می توانید بلیطتان را پس بدهید و بروید!، خاطرنشان کرد: بی برنامه گی تا این حد از سوی مسئولان در برگزاری یک جشنواره در سطح ملی واقعا قابل قبول نیست.

وی بیان داشت: حتی بر روی بلیط ها هم شماره های صندلی قید نشده و معلوم نیست در بلیط فروشی از چه روشی استفاده می کنند و به ظرفیت سالن اصلا توجهی نمی کنند البته حتما این موضوع به خاطر پیش بینی استقبال کم از فیلم ها بوده است.

فیلم های بی محتوا با بازیگرهای گیشه ای

یکی دیگر از شهروندان که به سینما مراجعه کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: فیلم های این دوره از جشنواره که در کرمانشاه اکران می شود فیلم های بدون محتوایی هستند و بعضی از آنها ارزش دیدن و وقت گذاشتن ندارد.

قادری بیان داشت: فقط ۲۰ دقیقه از فیلم را نتوانستم تحمل کنم و چون موضوع جالبی نداشت و فیلم ضعیفی بود ترجیح دادم از سالن بیرون بیایم. البته خیلی ها هم این کار را ترجیح دادند.

وی به مشکل جابه جایی فیلم ها و سردرگمی اش اشاره کرد و افزود: اطلاع رسانی در مورد این جابه جایی صورت نگرفته بود و ما برای دیدن یک فیلم دیگر آمده بودیم که فیلم دیگری نمایش داده شد.

بی نظمی ایجاد شده به خاطر مشکل در اکران فیلم افتتاحیه بود

سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بی نظمی ایجاد شده در پخش فیلم ها اظهار داشت: تنها یک برنامه به خاطر افتتاحیه جابه جا شد.

مظفر تیموری با بیان اینکه برخی فیلم ها چون اکران اولشان است، مشکل دارند، گفت: فیلم های جشنواره به لحاظ مسائل امنیتی نیم ساعت قبل از اکران مجوز نمایششان صادر می شود و این اتفاقات طبیعی است.

وی با تصریح اینکه با جابه جایی فیلم افتتاحیه مشکل رفع شد و در اکران بقیه مشکلی نداشتیم، در مورد آمار فروش نیز بیان داشت: آمار فروش دقیق نداریم.

این مسئول یادآور شد: سقف فروش سینما آزادی ۵۰۰ نفر و سینما فرهنگ ۳۰۰ نفر است و در این ۷ روز ۳ سانس در هر سینما برگزار شده که با قیمت بلیط ۱۰ هزار تومانی درآمد حاصله به طور میانگین قابل محاسبه است!

انتخاب فیلم ها دست استانها نیست

سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در مورد قیمت بلیط های جشنواره نیز گفت: قیمت بلیط نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و همان ۱۰ هزار تومان پارسال است، البته برای ادارات و نهادهای دولتی، دانشجویان، دانش آموزان و نیروهای مسلح نیم بها تعیین شده است.

وی در مورد اعتراض تماشاچیان از فیلم های اکران شده نیز گفت: ۱۷ فیلم در کرمانشاه اکران می شود و انتخاب آنها دست ما نبوده، تهران برنامه ریزی و برای تمام استانها تقسیم کرده اند، برخی خوب و جذاب بود و برخی آن هم چیزی که فکر می کردند نبود، اما هر فیلمی در اکران اول قابل دیدن است.

به گزارش مهر، فستیوال فیلم فجر یک جشنواره ملی است و به تبع انتظارها هم از آن برای اکران فیلم های بهتر و فیلم نامه های جذاب بالاتر است. تا اینکه فیلم هایی صرف داشتن بازیگرهای گیشه ای بدون هیچ محتوای جالبی مجوز اکران در آن را بگیرند و سهم استانها هم همین فیلم های بی محتوا باشد.

همچنین نارضایتی شهروندان از بی نظمی در اکران فیلم ها هم می طلبد به این موضوعات توجه بیشتری صورت بگیرد و صرف بهانه ایجاد مشکل در اکران و جابه جایی یک فیلم نمی توان این بی نظمی را توجیه کرد و حداقل باید اطلاع رسانی لازم در این زمینه صورت می گرفت که باعث سردرگمی شهروندان نشود.