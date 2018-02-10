نجات وال استریت از سقوط/ اوج گرفتن در ساعات پایانی معاملات

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بازار سهام آمریکا هفته پر آشوب خود را در ساعتهای پایانی روز جمعه با هجوم سرمایهگذاران به خرید به پایان رساند که باعث شد اساندپی ۱.۵ درصد جهش کند. اما همچنان این بدترین هفته بازارهای آمریکا در ۲ سال اخیر بود. سرمایهگذاران انتظار دارند در روزهای آتی هم با تجارت پرطلاتمی مواجه باشند.
روز جمعه اساندپی ۵۰۰ در نمایشی پر رنگ از هفته گذشته خود، نوسانات شدیدی را تجربه کرد و بین سود ۲.۲ درصدی و سقوط ۱.۹ درصدی جابهجا شد.
شاخص داوجونز هم در محدوده بیش از ۱۰۰۰ واحدی جابهجا شد که نسبت به آنچه در روز دوشنبه تجربه کرده بود کمی ملایمتر بود. شاخص داو روز دوشنبه در محدودهای ۱۶۰۰ واحدی نوسان کرد.
در پایان معاملات جمعه به وقت آمریکا (صبح امروز به وقت تهران)، میانگین صنعتی داوجونز ۳۳۰.۴۴ واحد یا ۱.۳۸ درصد، جهش کرد و به ۲۴۱۹۰.۹ واحد رسید. اساندپی ۵۰۰ هم ۳۸.۵۵ واحد یا ۱.۴۹ درصد به ارزش خود افزود و به ۲۶۱۹.۵۵ واحد رسید. کامپوزیت نزدک هم با جهشی ۹۷.۳۳ امتیازی یا ۱.۴۴ درصدی، خود را به سطح ۱۶۰۰ واحد رساند.
افتهای شدید این هفته تایید کرد که بازارها در وضعیت اصلاح قیمت قرار گرفتهاند. شاخصهای آمریکا بیش از ۱۰ درصد از رکورد ۲۶ ژانویه خود پایینتر آمدند و به مسیر سود متوالی ۹ ساله بازار سهام پایان دادند.
اساندپی۵۰۰ هفته خود را تقریبا ۹ درصد پایینتر از بالاترین رکورد تاریخ خود که تنها ۲ هفته پیش ثبت کرده بود، به پایان رساند.
راب استین، مدیر اجرایی ارشدشرکت مدیریت سرمایه آستور در شیکاگو گفت: من هیچ علتی برای این اتفاق پیدا نکردهام که الگویی برای هفته بعد یا ادامه سال به ما بدهد. تنها الگویی که ما میتوانیم در نظر بگیریم، نوسانات بیشتر است.
بخش تکنولوژی در روز جمعه بهترین عملکرد را داشت. مایکروسافت، آلفابت و فیسبوک بزرگترین تاثیر انفرادی مثبت را بر شاخص اساندپی۵۰۰ داشتند.
تنها بخشی که روز خود را در محدوده منفی به پایان رساند بخش انرژی بود که تحت تاثیر افت شدید قیمتهای نفت قرار گرفت.
بنچمارک اساندپی۵۰۰ این هفته ۵.۲ درصد سقوط کرده است که بزرگترین افت هفتگی آن از ژانویه ۲۰۱۶ تا کنون است. این هفته بخش انرژی متحمل بیشترین میزان ضرر شد.
طبق دادههای تامپسون رویترز، سهام ۹۶ شرکت تحت پوشش شاخص اساندپی۵۰۰ بیش از ۲۰ درصد از رکوردهای امسال خود سقوط کردهاند.
هجوم به فروش سهام در روزهای اخیر با نگرانیها از احتمال افزایش تورم و بالا رفتن سود اوراق قرضه، آغاز شده است و جرقه آن هم با گزارش اشتغال ماه ژانویه آمریکا که در هفته گذشته منتشر شد، زده شد.
گیری چروکوری، تاجر ارشد شرکت سرمایهگذاری اوکبروک، میگوید: تفاوتهای اساسی بین عملکرد خوب اقتصاد و درآمدها، در مقابل بالا رفتن نرخ بهره و شدت گرفتن تورم، وجود دارد. هنوز این سوال وجود دارد که کدام عامل بر بازار حکمرانی خواهد کرد.
سالها بود که سهام به علت سود پایین اوراق قرضه، برای سرمایهگذاران جذابتر به نظر میرسید، اما بالا رفتن نرخ سود اوراق خزانهداری، حاکمیت سهام را به مخاطره انداخته است. به ویژه در شریطی که ارزش سهام در زمان فعلی بسیار بالاتر از ارزش واقعی خود ارزیابی شده است.
سود اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا حول ۲.۸۵ درصد در حال نوسان است. روز دوشنبه این نرخ به بالاترین میزان ۴ ساله خود، یعنی ۲.۸۸۵ درصد، رسید.
نوسانات نسبت به ماههای گذشته در سطح بالایی باقی ماندهاند. مهمترین شاخص نوسانات بازار سهام، شاخص نوسانات بورس سیبوئه، ویکس، روز جمعه ۴.۴ واحد افت کرد و به ۲۹.۰۶ واحد رسید اما همچنان ۳ برابر نرخ میانگین این شاخص در سال گذشته، باقی ماند.
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