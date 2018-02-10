به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با صدور اطلاعیهای ضمن تبریک و تهنیت سیونهمین سالگرد پیروزی شکوهمند و افتخارآفرینانقلاب اسلامی، از عموم مردم آگاه و انقلابی استان، تشکلها و احزاب، گروهها و جریانهای سیاسی وفادار به انقلاب اسلامی، دانشآموزان و فرهنگیان، دانشجویان و دانشگاهیان، طلاب و روحانیون، بسیجیان و رزمندگان، کارمندان و کارگران، بازاریان، کسبه و اصناف، روستائیان، عشایر وکشاورزان عزیز، اقلیتهای محترم دینی و سایر اقشار محترم دعوت کرد تا در مراسم راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن شرکت کنند.
این شورا از اقشار مختلف مردم در تمامی شهرستانها، مراکز بخشها و دهستانها دعوت کرده تا با حضور آگاهانه، دشمنشکن و عزتآفرین خود بار دیگر عشق به ارزشهای والای انقلاب اسلامی را ترسیم کرده و حمایت از خواستهها و حقوق پایمال شده و به حق ملتهای مسلمان در اقصی نقاط عالم را با شعارهای کوبنده مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود فریاد زده و ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل(ره) و شهدای والامقام و تجدید عهد و پیمان با امام المسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «مدظله العالی»، دشمنان انقلاب اسلامی را بار دیگر ناکام و مأیوس سازند.
در این اطلاعیه آمده است: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در کرمانشاه رأس ساعت ۹ و ۳۰ صبح روز یکشنبه از محل مسجد جامع کرمانشاه تا چهار راه بسیج برگزار خواهد شد.
مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان های مختلف استان کرمانشاه
نظر شما