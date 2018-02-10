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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۵۶

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه طی اطلاعیه ای اعلام کرد:

راهپیمایی۲۲ بهمن کرمانشاه ازمسجد جامع تاچهارراه بسیج برگزارمی‌شود

راهپیمایی۲۲ بهمن کرمانشاه ازمسجد جامع تاچهارراه بسیج برگزارمی‌شود

کرمانشاه- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، ضمن دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن مسیر این راهپیمایی را در کرمانشاه از مسجد جامع تا چهار راه بسیج اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تبریک و تهنیت سی‌ونهمین سالگرد پیروزی شکوهمند و افتخارآفرین‌انقلاب اسلامی، از عموم مردم آگاه و انقلابی استان، تشکل‌ها و احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی وفادار به انقلاب اسلامی، دانش‌آموزان و فرهنگیان، دانشجویان و دانشگاهیان، طلاب و روحانیون، بسیجیان و رزمندگان، کارمندان و کارگران، بازاریان، کسبه و اصناف، روستائیان، عشایر وکشاورزان عزیز، اقلیتهای محترم دینی و سایر اقشار محترم دعوت کرد تا در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن شرکت کنند.

این شورا از اقشار مختلف  مردم در تمامی شهرستانها، مراکز بخشها و دهستانها دعوت کرده تا با حضور آگاهانه، دشمن‌شکن و عزت‌آفرین خود بار دیگر عشق به ارزش‌های والای انقلاب اسلامی را ترسیم کرده و حمایت از خواسته‌ها و حقوق پایمال شده و به حق ملت‌های مسلمان در اقصی نقاط عالم را با شعارهای کوبنده مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود فریاد زده و ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل(ره) و شهدای والامقام و تجدید عهد و پیمان با امام المسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «مدظله العالی»، دشمنان انقلاب اسلامی را بار دیگر ناکام و مأیوس سازند.

در این اطلاعیه آمده است: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در کرمانشاه رأس ساعت ۹ و ۳۰ صبح روز یکشنبه  از محل مسجد جامع کرمانشاه تا چهار راه بسیج برگزار خواهد شد.

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان های مختلف استان کرمانشاه

کد مطلب 4223873

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