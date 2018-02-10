به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانکپاسارگاد، این بانک در ادامهی طرح اهدای کتب نفیس به مراکز علمی، دانشگاهها، نهادها و سازمانهای مختلف، طی مراسمی یک جلد کتاب نفیس قرآن طباخ را به دانیال محبی استاندار سیستان و بلوچستان و مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امامجمعه اهل سنت زاهدان اهدا کرد.
همچنین امامجمعه اهل سنت زاهدان، اینگونه حمایتها را در راستای توسعه فرهنگ اسلامی و دینی ارزشمند خواند و نگاه مدیران بانکپاسارگاد را به مقوله مسئولیتهای اجتماعی ستود.
وی همچنین کتاب نفیس «قرآن طباخ» را هدیهای گرانسنگ خواند و ضمن تشکر ویژه از دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانکپاسارگاد، اظهار داشت: بیشک ارزشمندتر، فاخرتر و گرانمایهتر از این هدیه وجود ندارد. این کتاب نفیس در مسجد مکی، برای بهرهمندی علاقمندان قرار داده خواهد شد.
در این مراسم، استاندار زاهدان از توجه و اهتمام ویژه بانکپاسارگاد به فرهنگ و هنر کشور قدردانی کرد و اینگونه اقدامات را بسیار ارزشمند خواند. وی خواستار استمرار حمایتهای بانکپاسارگاد در این مسیر شد.
گفتنی است «مصحف شریف خراسان» به خط عبدالله طباخ هروی، از قرآنهای نفیس و کمنظیر گنجینهی آستان قدس رضوی است که در قرن نهم هجری و در زمان حکومت سلطان بایسنقر به رشته تحریر در آمده است. این کتاب در سال 1394 با حمایت بانکپاسارگاد چاپ و رونمایی شد. کتاب در قطع رحلی سلطانی، 33*47 سانتیمتر مربع که در چاپخانه راش آلمان به مدت سه سال به چاپ رسیدهاست، به جهت نوع تذهیب، خوشنویسی و کتابت بینظیر و از بدایع روزگار است؛ در این کتاب چند نوع هنر با هم آمیخته شده که زیبایی و ماندگاری آن را چندین برابر کردهاست.
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