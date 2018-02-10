اعمال محدودیت ترافیکی در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن در زنجان

سرهنگ رمضان آفریدون در گفتگو با خبرنگار مهر به تمهیدات ترافیکی راهپیمایی روز ۲۲ بهمنماه در زنجان اشاره کرد و افزود: بهمنظور برگزاری هرچه باشکوهتر راهپیمایی محدودیتهای ترافیکی در زنجان از مسیر چهارراه امیرکبیر آغاز و تا آستانه مقدس امامزاده سید ابراهیم (ع) ادامه دارد.
وی اظهار کرد: شروع برنامه از ساعت ۹.۳۰ است و اعمال قانون از ساعت ۸.۳۰ خواهد بود و تردد و توقف تمام خودروها و موتورسیکلتها در این روز از این ساعت تا پایان مراسم تردد در مسیرهای اعلامشده ممنوع است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: در این روز تردد وسایل نقلیه درمسیر چهارراه انقلاب تا آستانه امامزاده سید ابراهیم و خیابانهای اصلی و فرعی منتهی به این مسیر ممنوع خواهد بود و در این راستا پلیس راهنمایی و رانندگی با تمام توان و نیرو آماده خدمت به مردم در این روز است.
وی از شهروندان خواست در روز راهپیمایی از پارک خودروهای خود در مسیرهایی که ممنوع است خودداری کنند که در صورت عدم همکاری با پلیس خودروها به پارکینگ منتقل خواهند شد و از شهروندان زنجانی درخواست میشود با پلیس همکاری کنند.
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