به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان کشور (جام تدبیر وامید) در اهواز با اتمام رقابتهای دسته فوق سنگین به پایان رسید و تیم استان خوزستان به جام قهرمانی دست یافت.

در رقابت دسته فوق سنگین رقابت مهیجی مابین ۴ وزنه بردار (ناظم الرعایا از استان قم، رضا روحی و محسن دادرس از استان اردبیل و غلامرضا اصغرخواه از استان تهران) برای کسب مدال های طلا، نقره و برنز وجود داشت که در نهایت ناظم الرعایا با ۴۰۱ کیلوگرم در مجموع دوم مدال طلا و یک نقره کار خود را در این مسابقات به پایان رساند.



عملکرد سه وزنه بردار برتر دسته ۱۰۵+ کیلوگرم به شرح زیر است:

حرکت یکضرب:

۱- محسن دادرس (اردبیل): ۱۸۳کیلوگرم

۲- امیر ناظم الرعایاء (قم): ۱۷۶کیلوگرم

۳- رضا روحی (اردبیل): ۱۷۴ کیلوگرم

حرکت دوضرب:

۱- امیر ناظم الرعایاء (قم): ۲۲۵کیلوگرم

۲- رضا روحی (اردبیل): ۲۲۴کیلوگرم

۳- غلامرضا اصغرخواه(تهران): ۲۱۰ کیلوگرم

مجموع:

۱- امیر ناظم الرعایا (قم): ۴۰۱کیلوگرم

۲- رضا روحی (اردبیل): ۳۹۸کیلوگرم

۱- محسن دادرس (اردبیل): ۳۹۳کیلوگرم

این رقابتها که از روز ۱۸ بهمن ماه در استان خوزستان آغاز شده بود، روز (جمعه ۲۰ بهمن ماه) با قهرمانی تیم میزبان به پایان رسید.

رده بندی تیم های اول تا پنجم به شرح زیر است:

۱- خوزستان با ۵۵۵ امتیاز

۲- تهران با ۴۹۰ امتیاز

۳- مازندران با ۳۹۶ امتیاز

۴- اردبیل با ۳۷۴ امتیاز

۵- گیلان با ۳۵۴ امتیاز