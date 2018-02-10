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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۴

با پایان رقابت‌های جام تختی؛

شاگردان رسول خادم از فردا به اردو می‌روند

شاگردان رسول خادم از فردا به اردو می‌روند

اردوی تیم ملی کشتی آزاد از فردا یکشنبه تا ۳ اسفندماه در محل خانه کشتی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی آزاد به شرح زیر است:

رضا اطری- نادر حاج آقا نیا- حسن رحیمی- ایمان صادقی- یونس امامی- محمد نامجومطلق- مسعود اسماعیل پور- محمد ملکی- پیمان بیابانی- بهنام احسان پور- میثم نصیری- سید احمد محمدی- مصطفی حسین خانی- بهمن تیموری- حسین رمضانی- حامد رشیدی- عزت اله اکبری- امید حسن تبار- محمد متقی نیا- علیرضا کریمی- کامران قاسم پور- حسن یزدانی- محمدجواد ابراهیمی- حسین شهبازی- ارشک محبی- مجتبی گلیج- امیر محمدی- کمیل قاسمی- یداله محبی- امین طاهری

سرمربی: رسول خادم
مربی اول: محمد طلایی
سرمربی تیم ملی امید: علیرضا رضایی
مربیان: مهدی برائتی – هادی حبیبی- فردین معصومی- مصطفی میرعمادیان- حسن طهماسبی- مسعود مصطفی جوکار- علیرضا رضایی منش
مربی معرفی شده از سوی هیأت کشتی استان مازندران: سعید واگذاری

کد مطلب 4223887

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