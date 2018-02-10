به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی آزاد به شرح زیر است:

رضا اطری- نادر حاج آقا نیا- حسن رحیمی- ایمان صادقی- یونس امامی- محمد نامجومطلق- مسعود اسماعیل پور- محمد ملکی- پیمان بیابانی- بهنام احسان پور- میثم نصیری- سید احمد محمدی- مصطفی حسین خانی- بهمن تیموری- حسین رمضانی- حامد رشیدی- عزت اله اکبری- امید حسن تبار- محمد متقی نیا- علیرضا کریمی- کامران قاسم پور- حسن یزدانی- محمدجواد ابراهیمی- حسین شهبازی- ارشک محبی- مجتبی گلیج- امیر محمدی- کمیل قاسمی- یداله محبی- امین طاهری



سرمربی: رسول خادم

مربی اول: محمد طلایی

سرمربی تیم ملی امید: علیرضا رضایی

مربیان: مهدی برائتی – هادی حبیبی- فردین معصومی- مصطفی میرعمادیان- حسن طهماسبی- مسعود مصطفی جوکار- علیرضا رضایی منش

مربی معرفی شده از سوی هیأت کشتی استان مازندران: سعید واگذاری