۱۰۰ هزار نفر در بخش صنعت و معدن چهارمحال وبختیاری فعالیت می کنند

نعیم امامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۰۰ هزار نفر در بخش صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری فعالیت می کنند، اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰ هزار نفر در بخش صنعت و دو هزار نفر نیز در بخش معدن چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: ۷۸ هزار نفر در بخش تجارت و اصناف چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

۱۱ درصد ارزش افزوده استان چهارمحال و بختیاری در بخش صنعت است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری با اشاره به اینکه بخش صنعت چهارمحال و بختیاری در حال توسعه است، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱ درصد ارزش افزوده استان چهارمحال و بختیاری در بخش صنعت است.

وی بیان کرد: بخش صنعت از مهمترین ظرفیت های توسعه ای در چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که جذب سرمایه گذار در این بخش ضروری است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری ادا مه داد: بخش صنعت نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری دارد.