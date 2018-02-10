شکست تیم والیبال نشسته قم برابر نمایندگان گلستان و مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر والیبال نشسته مردان کشور ادامه پیدا کرد و تیم والیبال نشسته قم در ۲ مسابقه خانگی نتوانست از امتیاز میزبانی بهره مند شود و برابر حریفان خود شکست خورد تا شانس صعود به رتبه سوم جدول را از دست بدهد.



در ادامه دور برگشت لیگ برتر والیبال نشسته، جمعه شب در سالن علم الهدی مجموعه ورزشی جانبازان قم، تیم والیبال نشسته قم به دیدار تیم جانبازان مازندران رفت و در ۳ ست پیاپی نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.



در این مسابقه تیم جانبازان مازندران که در بازی رفت هم تیم والیبال نشسته قم را شکست داده بود توانست با امتیازات ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰ تیم هیئت قم را ۳ بر صفر شکست دهد و پیروزی خود در مسابقه رفت را این بار در قم تکرار کند.



تیم والیبال نشسته قم روز پنج شنبه نیز یک مسابقه برابر تیم روانکارهای گلستان برگزار کرد که آن مسابقه نیز ۳ بر صفر به سود روانکارهای گلستان به پایان رسید و تیم میهمان با امتیازات ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰ از سد نماینده قم عبور کرد.



در حاشیه برگزاری این دور از مسابقات در قم، مرتضی مهرزاد بازیکن ۲۴۷ سانتی متری تیم ملی والیبال نشسته و عضو تیم جانبازان مازندران به قم سفر کرد و در مسابقات جمعه شب تیمش برابر هیئت قم به میدان رفت.



مرتضی مهرزاد بلند قدترین مرد ایران و سومین مرد بلند قد جهان محسوب می‌شود که در پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو همراه با تیم ملی صاحب مدال طلای جهان شد در حالی که قد بلند و غیر معمول وی همواره مورد توجه قرار گرفته است.