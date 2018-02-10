به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس شورای عالی نظام پزشکی به دکتر محمد علی نجفی شهردار تهران، آمده است: با توجه به اهمیت حضور بلامانع و ضروری کادر درمان در بیمارستان ها و مراکز درمانی که در محدوده طرح ترافیک شهر تهران قرار دارند و نیز سوابق و تسهیلاتی که از گذشته در این راستا در جهت رسیدگی به بیماران وجود داشته و تغییراتی که قرار است در جهت اصلاح طرح ترافیک در سال آینده اعمال شود، خواهشمند است تمهیدات و تسهیلات لازم برای امکان حضور کادر درمان در بیمارستانها و مراکز درمانی محدوده طرح ترافیک مد نظر قرار گیرد.
نامه رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی به شهردار تهران؛
ارائه تسهیلات ترافیکی برای حضور کادر درمانی در بیمارستان ها
رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به شهردار تهران خواستار تمهیدات و تسهیلات لازم برای امکان حضور کادر درمانی بیمارستان ها و مراکز درمانی در محدوده طرح ترافیک شد.
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