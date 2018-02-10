قدرت اخوان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: یکی از اهداف علوم پزشکی استان توسعه زیرساختهای گردشگری سلامت است و برای تحقق این مهم شیوههای جدید طب و پزشکی باید در استان دایر شود.
وی افزود: در کنار فعالسازی دانشکده طب سنتی در نظر داریم رشته پزشکی آبدرمانی را نیز در اردبیل فعال کنیم.
به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان وجود چشمههای متعدد آب گرم معدنی در این استان ظرفیت قابلتوجهی برای این رشته دانشگاهی است و فارغ التحصیلان میتوانند در مراکز مدرن آبدرمانی به کار گیری شوند.
اخوان اکبری ادامه داد: برای تأمین نیروی مدرس گروهی از پزشکان استان به خارج از کشور انتقال مییابند تا آموزشهای لازم را دیده و در ادامه دانشجویانی در این رشته تربیت کنند.
وی افزود: با توجه به بروز و ظهور شیوههای جدید درمانی ضروری است جهت جذب گردشگران سلامت در خود اردبیل نیز زیرساختهایی در این راستا فراهم کنیم.
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