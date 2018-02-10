گرامیداشت یاد وخاطره شهیدان سبب زنده نگه داشتن انقلاب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی جمعه شب در یادواره ۱۹ شهید کوی منطقه ارتش و یادبود شهید حاج حسین خرازی قوچان که در مسجد امام هادی این شهر برگزار شد اظهار کرد: حرکت حزب الله که الهام بخش از رهنمودهای امام خمینی (ره) و آموزه های انقلاب اسلامی بود سبب شد آمریکا و اسرائیل نتوانند به اهداف خود دست یابند و این اقدام موجب عزت ایران در منطقه شد.

وی افزود: امروز آمریکایی ها از همپیمانان جمهوری اسلامی اند نگران هستند زیرا فرهنگ انقلاب اسلامی مقابله با ظلم و ستم و ایستادگی در برابر دشمنان است. آمریکایی ها روزگاری می خواستند خاورمیانه را تحت کنترل خود قرار دهند اما گروهی کوچک به نام حزب الله این معادله را برهم زد.

حسینی با بیان این که توطئه ها دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون ادامه داشته است بیان کرد: در شرایط کنونی دشمن تلاش می کند با استفاده از فضای جوانان را نسبت به دست آوردهای انقلاب ناامید کند. ولی نباید فضای قبل درست است مشکلاتی داشتیم اما پس از انقلاب خدمات زیادی در زمینه علم، صنعت و پزشکی به مردم ارائه شده است.

وی تاکید کرد: امروز دشمن که در جنگ سخت به نتیجه ای نرسیده است، در حوزه جنگ نرم افزاری تلاش می کند امام باید گفت امام خمینی(ره) افرادی را پرورش داد که در همه شرایط از انقلاب حفاظت خواهند کرد.

حسینی با اشاره به نفوذ تفکر جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفت: امروز می بینیم کشورهایی همچون عراق ، سوریه و لبنان ارتباط خوبی با ما دارند که به برکت جمهوری اسلامی است وطی سال ها گذشته با رهنمود های مقام معظم رهبری توانستیم به دستاوردهای خوبی برسیم.حسینی تصریح کرد: باید مدیران انتخاب کنیم که کارآمدی لازم را داشته باشند و اگر جایی مسئولان کوتاهی کنند با مطالبه عمومی بچه های انقلابی و مردم مشکلات حل شود. البته برخی از مدیران بودند که در تحقق عدالت اجتماعی تلاش کردند اما باز هم باید ازاشرافی گری ها و تجمل گرایی ها دوری ماند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی تصریح کرد: به جای آن که برخی هنرمندان ما کپی برداری از فرهنگ یهودی را انجام دهند می توانند با ساخت پویا نمایی هایی از مفاخر ملی کشور آثار ارزشمندی را تولید کنند.

حسینی در پایان گفت: گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب کار بسیار ارزشمند است که روحیه خود باوری و اعتماد به نفس را در مردم زنده نگاه می دارد.