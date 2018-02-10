کشتن باکتری ها و بازسازی پالپ دندان با سلول های بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، خبر خوبی که در بحث مشکلات دندانی وجود دارد این است که روت کانال فرایندی سریع است و پالپ دندانی تولید شده از سلول های بنیادی می تواند خطر عفونت های باکتریایی و مشکلات آینده را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش دهد.

اما خبر بدی که در این زمینه وجود دارد این است که نمی توان از دریل مورد استفاده دندانپزشکان در امان بود و بالاجبار باید بافت عفونت کرده را برداشت.

روت کانال زمانی لازم می شود که عفونت یا آسیب ناشی از دندان آسیب دیده از سطح دندان به تمام ریشه و بافت های عصبی پیرامون آن پراکنده می شود. دندانپزشکان از دریل برای برداشتن بافت آلوده استفاده می کنند و حفره ایجاد شده را با استفاده از مواد سنتتیک بر می دارند.

گام نهایی بستن دندان با یک تاج است. این رویکرد موجب می شود که فرد نیازمند کشیدن دندان نشود. در این روش شاید دندان باقی بماند اما لزوما یک بافت مرده است.

پالپ دندان را سالم نگه می دارد و بدون آن، دندان به آسیب و سوراخ شدن مستعد می شود. بدون وجود پالپ هیچ عصبی برای تشخیص درد و سیگنال های عفونتی وجود ندارد و عروقی نیز وجود ندارد که فرایند تغذیه را انجام دهد. این امر می تواند به آبسه استخوان منجر شود.

شیمیزو و همکارانش در دانشگاه روتگر به مطالعه این امر پرداخته اند که چگونه سلول های بنیادی می توانند پالپ دندان را به جای برداشتن طی روت کانال کردن، بازسازی کنند.

به عقیده دکتر شیمیزو و همکارانش در روتگر، تزریق سلول های بنیادی به درون دهان می تواند باکتری ها را بکشد. این رویکرد شامل جداسازی سلول های بنیادی بیماران و کشت آن ها برای ایجاد شبکه های عروقی است که با سیستم عصبی دنتین ترکیب می شوند.

این محقق ژاپنی پیش از این در بازسازی بافت پالپ دندانی مرده موفق شده بود اما از آن جایی که این بافت تنها احیا می شود ولی با سلول های جدید جایگزین نمی شود، در نتیجه تنها در بیماران جوان موفقیت آمیز است که سلول هایشان تکثیر بیشتری دارند. همچنین سلول های بنیادی که در رویکرد پیشین استفاده شده اند، می توانند حاصل سلول های برداشته شده از دندان شیری کودکان باشند که بدین معنی است که باید چندین سال با هزینه ای گزاف ذخیره شوند.

ماه گذشته، شیمیزو مجوز لازم را برای شروع تست های حیوانی دریافت کرده است و امیدوار است در آینده ای نزدیک تست های انسانی را نیز آغاز کند. به عقیده وی تزریق سلول های بنیادی به دندان آسیب دیده عفونت های باکتریایی را می کشد و بافت پالپ دندانی را احیا می کند.