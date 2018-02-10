تمامی دستگاه های اجرایی کردستان برای گرفتن سهم آب استان تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، بهمن مرادنیا در جلسه شورای حفاظت منابع آب استان گفت: همه دستگاه های عضو شورا باید در راستای اخذ سهم استان از منابع آب و دریافت تخصیص تلاش کنند چرا که وجود آب و نبود مجوز استفاده از آن پیامدهای اجتماعی و امنیتی دارد.

وی عنوان کرد: در بحث کنترل آب باید توان خود را روی سدها بگذاریم و از این منابع ارزنده به بهترین شیوه استفاده کنیم.

مرادنیا با اشاره به اینکه طبق آمار، کردستان در رتبه ٢٧ کشوری به لحاظ سرانه آب در دسترس برای هر فرد قرار دارد، اظهارداشت: با توجه به اینکه کردستان جزو استان های پرآب محسوب می شود، قرار گرفتن در این رتبه جای تاسف است.

مرادنیا ادامه داد: با توجه به اینکه امروز آب به یک مطالبه عمومی در استان تبدیل شده، لازم است همه دستگاه ها دست به دست هم دهند تا به سطح مطلوبی از دسترسی به آب برسیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان نیز در این جلسه گزارش از وضعیت منابع آب های سطحی و زیرزمینی استان ارایه و گفت: با توجه با کاهش بارش ها و به تبع آن کاهش حجم مخزن سدها، لازم است کلیه دستگاه ها در زمینه مدیریت مصرف و فرهنگ سازی مصرف بهینه آب بویژه در بخش کشاورزی تلاش کنند.

شانظری بیان کرد: میزان مصرف آب استان یک هزار ۲۱۳ میلیون مترمکعب است که از این مقدار ۱۲۱ میلیون مترمکعب مختص بخش شرب، ۱۰ میلیون مترمکعب مربوط به صنعت و ۱۰۸۲ میلیون مترمکعب مربوط به مصارف بخش کشاورزی است.

شایان ذکر است، ۶۰ درصد این مصارف از آب های زیرزمینی و ۴۰ درصد آن از منابع آب های سطحی تأمین می شود.