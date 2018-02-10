۱۵ پروژه عمرانی شهری در دامغان عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم نصرتی شامگاه جمعه در نهمین شب از دهه فجر در جمع مردم نمازگزار شهرک بهارستان دامغان بابیان اینکه ۱۵ پروژه عمرانی شهری در دست اجرا قرار دارد، ابراز داشت: برای اجرای این تعداد پروژه ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.

وی افزود: عملیات اجرایی پارک کودک و نوجوان در گودال شهرک انقلاب، بازسازی خیابان باسکول و بلوار انتهایی مسکن مهر، تکمیل پروژه بلوار شهید داوود الموسوی دامغانی، بهسازی پارک‌های محله‌ای، جدول‌گذاری و آسفالت معابر شهر روکش و آسفالت و احداث پارک جدید در شهرک گلستان ازجمله پروژه‌های در دست اجرا شهرداری دامغان محسوب می‌شوند.

شهردار دامغان بابیان اینکه این نهاد در بحث دریافت عوارض شهری و خدمات ارائه‌شده به شهروندان و دستگاه‌های اجرایی ۴۰ میلیارد تومان طلبکار است، ابراز داشت: از این میزان ۱۰ میلیارد تومان مردم و ۳۰ میلیارد تومان نیز دستگاه‌های اجرایی به شهرداری بدهکار هستند.

نصرتی در ادامه تصریح کرد: در شهر دامغان ۲۴ هزار پلاک ثبتی وجود دارد که از این تعداد چهار هزار پلاک مربوط به زمین‌های بلااستفاده و باغی است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۵ درصد از مردم در بحث پرداخت عوارض شهری با شهرداری همکاری و مشارکت دارند، افزود: شهرداری دامغان طی سال جاری در بحث سلامت عملکرد و اجرای کارهای عمرانی شهری رتبه اول استان را در بین شهرداری‌های استان به دست آورده است.

شهردار دامغان بابیان اینکه یکی از اقدامات مهم این نهاد طی سال آینده ایجاد مکانی با عنوان فضای گردشگری در جوار شهرک بهارستان است، ابراز داشت: مراحل مطالعه، تهیه نقشه و اجرای طرح در دست اقدام قرار دارد.

نصرتی بابیان اینکه طرح توسعه متوازن شهری در دامغان اجرا می‌شود، تصریح کرد: ۴۰ درصد زباله‌های شهری را مواد غذایی و نان تشکیل می‌دهد بنابراین این مهم می‌طلبد تا مردم در تأمین مواد غذایی و نان صرفه‌جویی کنند تا این نعمات خداوند اسراف نشود.

وی بابیان اینکه باید قدردان خدمات انجام‌شده در عمر ۴۰ساله انقلاب باشیم، افزود: مردم ایران بار دیگر با حضور گسترده خود در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد و وفاداری و حمایت خودشان را به‌نظام و ولایت‌فقیه با این حضور گسترده خود به نمایش خواهند گذاشت.