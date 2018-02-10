قم قهرمان رقابت های کاراته تیمی رده سنی جوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته مردان کشور، قهرمانی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان، گرامیداشت دهه فجر و یادواره ۵۴۰۰ شهید کردستان از روز چهارشنبه با رقابت کاراته کاهای رده بزرگسال در سالن آزادی سنندج آغاز شد.

روز پنجشنبه و جمعه ۱۹ و ۲۰ بهمن نیز، این رقابت ها در رده سنی جوانان و با حضور ۴۱۴ کاراته کا در بخش های کاتای تیمی، کاتای انفرادی و ‌کومیته انفرادی پیگیری شد.

در رده بندی مسابقات انتخابی سهمیه المپیک ۲۰۱۸ بوئنوس آیرس، استان قم با دو طلا و دو برنز اول شد، مازندران با یک طلا، یک نقره و دو برنز در جایگاه دوم ایستاد و گیلان هم با یک طلا و یک نقره رده سوم این بخش از رقابت ها را به خود اختصاص داد.

در رقابت های کومیته انفرادی سهمیه المیپک ۲۰۱۸ بوئنوس آیرس هم در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم، مرتضی نعمتی از قم بر سکوی اول ایستاد، محمدمهدی خوشنواز از مرکزی در جایگاه دوم قرار گرفت و علیرضا زند از مرکزی و حسن دولی خانی از قم سوم مشترک شدند.

در کاتای انفرادی انتخابی مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ هم، پوریا همایون از فارس سکوی اول را بدست آورد، زانا فیضی از کردستان بر سکوی دوم ایستاد و محمد رسول همایون و امین شفیعی هر دو از فارس، در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در کاتای تیمی جوانان مسابقات انتخابی آسیایی ۲۰۱۸، فارس الف بر سکوی نخست قرار گرفت، آذربایجان شرقی دوم شد و تیم های فارس دو و گیلان الف، در جایگاه سوم این رقابت ها قرار گرفتند.

در وزن منهای ۶۱ کیلوگرم، مهرداد مستحسن از گیلان مقام نخست را کسب کرد، امیرحسین ضابطی از گیلان دوم شد و مهدی پاشاپور از قم و علیرضا فرجی از مازندران به صورت مشترک سوم شدند.

در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم، مهرزاد امراه زاده از البرز اول شد، مهرشاد فاطمی زاده از ایلام در مکان دوم ایستاد و علیرضا رضایتی از فارس و سیدسجاد میرشریفی از اصفهان سوم مشترک شدند.

در وزن منهای ۷۶ کیلوگرم، امیررضا خوش رفتار از مازندران مقام اول را کسب کرد، امیرحسین فرهادیان از تهران در مکان دوم قرار گرفت و ایمان برزعلی از گلستان و حسین مهدی پور از مازندران سوم شدند.

در وزن مثبت ۷۶ کیلوگرم، محمدسینا عبدالحسینی از قم اول شد، کمیل فیضی از مازندران جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و نیما مرادی از اصفهان و محمدرضا کاظمی پور از قزوین رده سوم مشترک را از آن خود کردند.

در بخش کومیته انفرادی انتخابی مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ و در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم، علیرضا حیدری از استان مرکزی جایگاه نخست را به خود اختصاص داد، امیرحسین حیدری از زنجان دوم شد و مهرتاش ظهرپور از البرز و حسین اصغری از مازندران به صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در وزن منهای۶۱ کیلوگرم، امیرحسین خلیفه از استان البرز اول شد، مهدی کیانی از آذربایجان غربی در مکان دوم قرار گرفت و قاسم خوبرو از اصفهان و امیرمحمد بختیار از البرز سوم شدند.

در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم، ابولفضل میرزایی از مازندران قهرمان شد، محمدرضا صابری از چهارمحال و بختیاری در جایگاه دوم قرار گرفت و سجاد محمدی و علیرضا رضایتی به ترتیب از کرمانشاه و فارس، سکوی سوم را بدست آوردند.

در وزن منهای۷۶ کیلوگرم، مهدی شه گل از استان همدان بر سکوی نخست ایستاد، امیررضا خوشرفتار از مازندران دوم شد و محمدامین طباطبایی از قزوین و محمد فیاضی از اصفهان، مقام سوم مشترک را کسب کردند.

در وزن مثبت ۷۶ کیلوگرم، محمد بهبود از مازندران مقام اول را کسب کرد، سجاد مهربان از خراسان رضوی بر سکوی دوم تکیه زد و علیرضا برخورداری از قم و محمدرصا کاظمی پور از قزوین، سوم شدند.

این رقابت ها در قالب انتخابی تیم ملی برگزار شد و کاراته کاها برای حضور در اردوهای تیم ملی و شرکت در المپیک آسیایی نوجوانان و جوانان و بازی های آسیائی جاکارتا بزرگسالان به رقابت پرداختند.

رقابت های کاراته مردان و زنان قهرمانی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان کشور با حمایت شرکت نارین صنعت آریا کردستان در بخش کاتای انفرادی، تیمی و کومیته انفرادی برگزار می شود.