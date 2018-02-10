۴۰ سال اقتدارملی با حضور حداکثری در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام احد جاودانی آمده است: در سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی و چهل سالگی این راه ماندگار، تلاش و سخت‌کوشی فعالان حوزه فرهنگ و هنر را ارج می‌نهیم که اگر همراهی و همکاری آنان نبود، کشتی عرصه پرتلاطم فرهنگ و هنر در امواج سهمگین مهاجم در هم می‌شکست.

" ۲۲ بهمن ماه"؛ روز تجلّی اتحاد ملّی و انسجام اسلامی و وحدت اقشار مردم با گرایش های مختلف سیاسی و سلایق متفاوت است که حول محور ولایت فقیه، برای حفظ "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" در حرکت و تکاپو است.

روز حرکت در رودخانه جوشان و توفنده وحدت و پیوستن به اقیانوس بیکران اراده و اقتدارملی و فرصتی برای سنجش حرکت انقلاب اسلامی و هموار کردن مسیر آن در جهت نیل به اهداف والای اسلامی و انسانی است.

میعادگاهی برای تجدید عهد مردم با یکدیگر، شهدا، امام شهدا و مقام معظم رهبری ،برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی تا رسیدن به کمال انسانی و فتح قلل رفیع عزت و شرافت.

اصحاب فرهنگ و هنر مازندران در سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دوشادوش ملت مومن و شهید پرور ایران اسلامی وفاداری خود را به آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و پشتیبانی شان را از رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کرده و با حضور حداکثری خود در راهپیمایی ٢٢ بهمن حماسه آفرینی و میثاق دیرین خود را با انقلاب محکم تر خواهند است.

باحضور درراهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن بار دیگر پیام روشنی از هوشیاری و ایستادگی را به جهانیان روایت خواهیم کرد.