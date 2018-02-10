کاراپتیان: روابط با جمهوری اسلامی در اولویت ارمنستان قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عصر روز گذشته(جمعه) با حضور جمع کثیری از مقام های کشوری و لشکری ارمنستان و سفرا و دیپلمات های کشورهای خارجی مستقر در «ایروان» در هتل «الیت پلازا» ی این شهر و با حضور ویژه سجادی سفیر ایران و کارن کاراپتیان نخست وزیر ارمنستان به عنوان میهمان ویژه این مراسم برگزار شد.

نخست وزیر ارمنستان در این مراسم ضمن تبریک سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی روابط دوستانه ایران و ارمنستان را عالی ارزیابی کرد و گفت: مردم و دولت ارمنستان امروز آمده اند که با شما در این جشن شریک باشند و شادی شما را دوچندان کنند.

کاراپتیان با اشاره به اینکه تاریخ دوستی دو ملت به هزاران سال پیش باز می گردد افزود: تمامی دولتمردان ارمنی که در ارتقای روابط نقش دارند در این جشن حضور یافته اند تا ثابت کنند آمادگی دارند مناسبات دو کشور را در همه زمینه ها به ویژه حوزه های اقتصادی گسترش دهند.

نخست وزیر ارمنستان با اعلام اینکه روابط با جمهوری اسلامی ایران برای ارمنستان در بالاترین اولویت قرار دارد، گفت: در آینده نزدیک با امضای سند همکاری بین ایران و اتحادیه اورآسیا شاهد جهش ویژه ای در توسعه مناسبات دو کشور در حوزه های مختلف خواهیم بود.

وی در همین باره تاکید کرد: جمهوری ارمنستان آمادگی دارد به عنوان واسطه و حلقه ارتباط بین طرفین عمل کرده و دوستان ایرانی قادر خواهند بود با ورود به چارچوب های خاص ارمنستان با کشورهای عضو این اتحادیه از امتیازات خاص آن استفاده کنند.

سجادی سفیر کشورمان هم در این مراسم ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان گفت: ۳۹ سال قبل ملت بزرگ ایران توانست با رهبری امام خمینی (ره) نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم سالاری دینی را جایگزین نظام دیکتاتوری و پادشاهی کند. این انقلاب تحولی در نظام بین الملل به وجود آورد که خوشایند قدرت های بزرگ جهانی نبود و به همین دلیل ابرقدرت های جهانی با توطئه های مختلف از قبیل راه اندازی جنگ تحمیلی، تحریم های ظالمانه، ترور دانشمندان و سیاستمداران ایرانی تمام تلاش خود را صرف مقابله با این انقلاب کردند.

وی با اعلام اینکه مردم ایران با رهبری امام و مقام معظم رهبری طی ۴ دهه گذشته توانستند همه این فتنه ها و دسیسه ها را خنثی کنند، افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه وقعی به این تهدیدات قدرت های جهانی نگذاشته و به عنوان پناهگاهی برای ملت های مستضعف در جهان درآمده است.

سجادی، ارتقای روابط دوستانه با همسایگان را یکی از اصول اساسی سیاست خارجی کشورمان برشمرده و تصریح کرد: جمهوری ارمنستان در میان همسایگان ما جایگاه ویژه ای دارد و نمونه و الگوی مناسبی از روابط دو کشور همسایه علیرغم داشتن تفاوت های دینی است.

سفیر کشورمان در ایروان در ادامه اضافه کرد: روابط دو کشور از ابتدای استقلال ارمنستان همواره در مسیر توسعه و پیشرفت بوده و به ویژه طی سه سال اخیر این مناسبات در بخش های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهش قابل ملاحظه ای داشته است.

وی ایجاد منطقه آزاد در مجاورت منطقه آزاد ارس، از بین رفتن رژیم روادید بین دو کشور، امضای موافقت نامه همکاری با اتحادیه اورآسیا در آینده نزدیک و چندین پروژه دیگر را از جمله مهم ترین دستاوردهای دو کشور طی سه سال اخیر دانست که منجر به توسعه مبادلات تجاری و افزایش ورود گردشگران خواهد شد.