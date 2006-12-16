مخالفت دانشمندان هند با توافق هسته ای متضمن همکاری علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گزارش ها حاکی از آن است که دانشمندان برجسته هند نگرانی خود را از توفق هسته ای آمریکا و کشورشان اعلام کردند، توافقی که به زعم آنها می تواند محدودیت هایی را بر برنامه های تسلیحات هسته ای هند اعمال کند.

جرج بوش در 2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلی نو توافقی را با سینگ امضاء کرد و براساس این توافق که پایه های آن در 18 جولای سال 2005 (27 تیر 1384) بنا شده بود، آمریکا متعهد شد تا به هند تکنولوژی هسته ای بدهد و این توافق پس از کش و قوس های زیاد و گنجانده شدن برخی از موارد دیگر در آن سر انجام در کنگره آمریکا به تصویب رسید.

این توافق که انتظار می رود بوش نیز آن را روز دوشنبه امضا کند به هند این اجازه را می دهد تا سوخت و تکنولوژی هسته ای وارد کند.

هند از سال 1974 سالی که اقدام به آزمایش اتمی کرد مورد تحریم هسته ای قرار گرفت و این توافق برخی از تحریم های اعمال شده را مرتفع می کند، اما دانشمندان این کشور که پیشتر نیز نگرانی خود را از این توافق اظهار داشته اند بر این باورند که نسخه نهایی پیش نویس، بندهایی از قانون مصوبه مجلس نمایندگان و سنا را تلفیق کرده است و شامل مواردی هستند که هند پیشتر نیز به آنها اعتراض کرده بود .

هند پیشتر اعتراض خود را به تغییرات اعمالی از سوی کنگره این کشور در توافق اعلام کرده بود و دولت این کشور هرنوع تغییر را به عنوان پیش شرط تلقی کرده و آن را رد کرده بود.

این گروه از دانشمندان هندی با امضا بیانیه ای که سه نفر از رؤسای پیشین کمیسیون انرژی اتمی کشور نیز در بین امضاء کنندگان این بیانیه قرار دارند اعتراض خود را به اصلاحات اعمال شده ابراز داشته اند.

بر اساس توافق هند و آمریکا دهلی موظف است تا راکتورهای غیر نظامی خود را از انواع نظامی آن تفکیک ساخته و آنها را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد.

توافق دو کشور همچنین شامل تاسیس و یا اعمال پادمان هایی است که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب شده است و اینکه هند باید خود را ملزم به اعمال این پادمانها بنماید.

همچنین این دانشمندان اعتراض خود را به بند دیگری در توافق دو کشور اعلام کرده اند که بر این اساس دهلی باید خود را با اقدامات آمریکا علیه ایران از جمله فشار بر تهران برای دست کشیدن از برنامه های هسته ای خویش، منزوی کردن تهران و در صورت لزوم اعمال تحریم و محاصره ایران شرکت کند.

به عقیده نویسندگان این بیانیه، گنجاندن چنین بندهایی در توافق به استقلال سیاسی هند در تصمیم گیری آسیب می زند.

این گروه از دانشمندان از نخست وزیر کشورشان درخواست کردند نگرانی های آنها را به دولت آمریکا منتقل کند.

این توافق پس از امضای رئیس جمهور آمریکا باید مورد قبول "گروه فراهم کنندگان هسته ای" (NSG) که شامل 45 کشور می باشد و بر معاملات هسته ای در جهان نظارت دارند نیز قرار گیرد.

انتظار می رود روز دوشنبه مانموهان سینگ نیز روز دوشنبه پس از آنکه نمایندگان پارلمان این کشور درباره توافق بحث و گفتگو کردند در پارلمان سخنرانی کند.